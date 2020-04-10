Государство запретит уроки вождения. Автошколы боятся банкротства

Так как некоторые автошколы, включая Autosõit OÜ, одну из самых популярных, продолжали проводить уроки вождения несмотря на строгие рекомендации прекратить их, то правительство решило официально запретить уроки вождения на время чрезвычайного положения.
Согласно законопроекту будут приостановлены уроки вождения моторного транспортного средства, автомобиля и транспортного средства с опасным грузом. Цель этого ограничения — уменьшит число контактов между людьми и таким образом предотвратить распространение вируса.
Автошколы же боятся банкротства и просят у государства освободить их от уплаты налога с оборота и социального налога. Второе предложение — позволить ученикам начать э-обучение в автошколе без предоставления справки о состоянии здоровья.
Министерство экономики и коммуникаций одобрило второе предложение, но насчет первого должны решать Рийгикогу и правительство.
Исполнительный директор фирмы Liikluslab, занимающийся составлением обучающих ПДД материалов, Юри Эсс утверждает, что сейчас ситуация в автошколах уже плачевная, а через два месяца будет катастрофической. Основной доход школы получают весной и летом, а в этом году большая часть этого периода может пройти для них впустую.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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