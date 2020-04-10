Государство запретит уроки вождения. Автошколы боятся банкротства

Согласно законопроекту будут приостановлены уроки вождения моторного транспортного средства, автомобиля и транспортного средства с опасным грузом. Цель этого ограничения — уменьшит число контактов между людьми и таким образом предотвратить распространение вируса.

Автошколы же боятся банкротства и просят у государства освободить их от уплаты налога с оборота и социального налога. Второе предложение — позволить ученикам начать э-обучение в автошколе без предоставления справки о состоянии здоровья.

Министерство экономики и коммуникаций одобрило второе предложение, но насчет первого должны решать Рийгикогу и правительство.

Исполнительный директор фирмы Liikluslab, занимающийся составлением обучающих ПДД материалов, Юри Эсс утверждает, что сейчас ситуация в автошколах уже плачевная, а через два месяца будет катастрофической. Основной доход школы получают весной и летом, а в этом году большая часть этого периода может пройти для них впустую.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!