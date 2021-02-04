Государство ”забыло” аннулировать документы десятков умерших жителей Эстонии

Как сообщила Forte эксперт PPA Аннемари Паас, в октябре 2020 года было обнаружено, что по техническим причинам у документов 48 человек, умерших в один день, не был аннулирован срок действия.

Среди прочего речь идет об ИД-картах и их сертификатах. Таким образом, зная ПИН-коды, можно было воспользоваться э-услугами и взять обязательства от имени усопшего.

После обнаружения ошибки была проведена дополнительная проверка, в ходе которое выявили еще 15 аналогичных случаев.

Пока неизвестно, успел ли кто-то воспользоваться ситуацией в корыстных целях.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.