Государство высылает из страны преступников-иностранцев. Большинство — граждане РФ, прожившие в Эстонии всю жизнь

Все это, однако, не означает, что для Осина и его семьи автоматически забрезжил луч надежды. Еще до рождения ребенка дело Осина прошло через госсуд, который его в производство не принял. Паррест не стала анализировать конкретную ситуацию, но отметила несколько важных моментов.
Во-первых, многие высылаемые, как и Осин, часто утверждают, будто с Россией их ничего не связывает. Однако часть судьей считают это слабым аргументом, если человек с постоянным видом на жительство в Эстонии так держится за красный паспорт. Особенно если действительное поведение человека (например, полное незнание эстонского языка) говорят о его нежелании интегрироваться в общество.
”Люди должны понимать, что если они имеют гражданство другой страны, то это не просто слова. Это означает правовую привязанность. Гражданство показывает, к какому государству ты должен быть лоялен”, — пояснила Паррест.
”Да, многие говорят, что таким образом удобно ездить в Россию и одновременно путешествовать в шенгенском пространстве, но если ты принимаешь в жизни такое решение, то ты это делаешь добровольно и должен иметь в виду, что Эстонское государство не обязано терпеть тебя, если ты совершаешь преступления. То же самое касается ситуации, когда родители выбрали для ребенка российское гражданство: по достижению совершеннолетия он может изменить сделанный родителями выбор”.
Во-вторых, если иностранец женится и заводит детей уже после того, как его право на проживание в Эстонии поставлено под сомнение, то он сам берет на себя этот риск. В таком случае ему будет очень трудно переубедить суд, что данные отношения не фиктивны.
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