Государство высылает из страны преступников-иностранцев. Большинство — граждане РФ, прожившие в Эстонии всю жизнь

Один из наглядных случаев — история Юрия и Светланы, о которых RusDelfi писал в начале февраля.

Высылка из страны законодательно разрешена уже с восстановления независимости, однако толчок был дан в 2015 году, когда министром юстиции стал Урмас Рейнсалу. Министр считал неправильным, что преступники-иностранцы содержатся в местных тюрьмах за счет налогоплательщиков. Кроме того, многие из них являются рецидивистами. Так и родился новый порядок т. н. пространственной превенции. ”Я сам это придумал. Логика такова: если человека больше на нашей территории нет, то в будущем он не сможет совершить преступление ни в тюрьме, ни на свободе”, — объяснил Рейнсалу.

Новый порядок был нацелен на аннулирование как можно большего количества видов на жительство и вынесения как можно большего количества запретов за въезд в страну. Соответствующая договоренность была заключена с министром внутренних дел Андресом Анвельтом. ”Полиции и прокуратуре я также сказал, чтобы они прилагали как можно больше усилий”, — сказал Рейнсалу. Он высчитал, что через какое-то время в Эстонии даже можно будет закрыть одну тюрьму. ”Эту небольшую группу просто с течением времени переместят по ту сторону эстонской границы. Очень разумная и важная политика”, — отметил он.

В 2016 году началось активное претворение политики в жизнь. За последние три года тюрьмы сделали Департаменту полиции и погранохраны (PPA) 257 предложений о высылке, преимущественно в отношении граждан РФ.

Получается, что Осин стал одним из первых, за кого "принялась" новая система. Говоря об этом случае, Рейнсалу отметил, что не замечал, чтобы система была слишком жестокой или негибкой. ”У чиновников вместо сердца не камень. Скорее всего, они принимают во внимание все обстоятельства”, — сказал бывший министр.

Государственный прокурор Неле Паррест не разделяет оптимизм Рейнсалу. Она сказала, что с внедрением нового плана в середине 2018 года в государственный суд стали поступать жалобы от подлежащих высылке людей. ”Этих дел было довольно много, точно больше десяти”, — отметила она.