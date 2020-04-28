Государство выделяет на поддержку предпринимателей 35 миллионов евро

По словам министра внешней торговли и информационных технологий Рауля Сиема, цель пакета антикризисных мер заключается в том, чтобы смягчить экономические проблемы, обусловленные эпидемией вызывающего заболевание COVID-19 коронавируса, а также усилить способность предприятий быстрее выйти из кризиса. ”Мы будем отслеживать дальнейшее развитие кризиса и поступающие с рынка сигналы после введения мер, чтобы быть готовыми оказать дополнительную поддержку”, — добавил Сием.

Министерство экономики и коммуникаций начнет предлагать через EAS прямое пособие предприятиям гостиничного сектора, общественного питания и туристического сектора, туристическим аттракционам, а также тем услугодателям в туристической сфере, которые предлагают своим клиентам услуги в сфере природного туризма, культурного туризма или активного отдыха. Сумма кризисного пособия в туристической сфере составляет 25 миллионов евро, и размер пособия на предприятие находится в интервале 2 000 — 60 000 евро, в зависимости от сферы деятельности предприятия, его размеров, потери оборота, уплаченных государству налогов на рабочую силу и потребностей в части преодоления кризисного периода.

Чтобы поддержать действующих в туристической сфере предпринимателей, которые работают на островах в условиях карантина, в рамках 25 миллионов евро отдельная сумма в 1 миллион выделена для помощи туристическим предпринимателям Сааремаа, Хийумаа, Вормси, Рухну, Кихну, Муху и Мания. Пособия, направленные предприятиям, работающим на островах, не ограничены непосредственно предусмотренной для них суммой. В случае если из региона поступит ходатайств больше чем на 1 миллион евро, то остальные ходатайства будут рассматриваться на одинаковых основаниях с ходатайствующими из других регионов.

Также Министерство экономики и коммуникаций будет предлагать через EAS прямые пособия и малым предприятиям, с целью предоставить разовую безвозмездную помощь для частичного возмещения обусловленного вспышкой COVID-19 ущерба, что должно помочь микро- и малым предприятиям обеспечить устойчивость их деятельности по предложению товаров и услуг и после окончания пандемии COVID-19. Общий объем пособия составляет 10 миллионов евро, из которых 500 000 евро выделено микро- и малым предприятиям островов (Сааремаа, Хийумаа, Вормси, Рухну, Кихну, Муху и Мания) и 500 000 евро — микро- и малым предприятиям Ида-Вирумаа. Размер пособия составляет 3000 и 5000 евро на предприятие, в зависимости от величины оборота предприятия и потери оборота.