Государство ввело дополнительные требования к проветриванию зданий

Министр экономики и инфраструктуры Таави Аас подчеркнул необходимость принятия дополнительных мер предосторожности в помещениях, поскольку на основании имеющейся информации нельзя исключать распространение воздушно-капельной инфекции SARS-CoV-2 в виде мелких частиц в результате испарения капель. ”Поскольку мелкие частицы могут витать в воздухе и пролетать большие расстояния, требование соблюдения двухметровой дистанции может быть недостаточной мерой предосторожности в помещениях со значительной концентрацией мелких частиц”, пояснил он. ”Риск возрастает в душных и многолюдных помещениях без адекватной вентиляции”.

Вступившее завтра в силу постановление запрещает отключение вентиляционной системы здания в период чрезвычайного положения, причем даже когда здание не используется. Даже по вечерам и в выходные дни вентиляционная система должна работать или с проектной мощностью (100%), то есть в обычном дневном режиме, или с уменьшенной мощностью, но не менее 40%. Если вентиляционная система работает с уменьшенной мощностью, ее следует переключить на проектную мощность хотя бы за два часа до начала использования всего здания или его части.

Важно проверить вентиляционные системы с рециркуляцией, которые часто задействованы на магазинных складах, в зданиях торговых центров и т.д. Их следует полностью переключить на наружный воздух во избежание повторного движения вируса через вентиляцию. В других вентиляционных системах также нужно проверить настройки получения и выхода воздуха — система должна быть способной выводить воздух без его направления обратно в здание.

В зданиях без обеспечивающих поддержание микроклимата вентиляционных систем помещения следует интенсивно проветривать. Это нужно делать по меньшей мере ежечасно, причем в течение 15 минут перед появлением в помещении группы людей.

Необходимо выключить устройство охлаждения или нагрева помещения с замкнутой циркуляцией (например, термовентилятор, вентиляторный конвектор, сплит-устройство). Исключения делаются для ситуаций, требующих поддержания определенной температуры в помещении, и для неотключаемых устройств. В таких случаях следует обеспечить постоянный поток воздуха через устройство. Работающий вентиляторный конвектор нужно перенастроить так, чтобы вентилятор все время оставался включенным во избежание накопления вирусных частиц в фильтре устройства.