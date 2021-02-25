Государство усилило надзор. Полиция может попросить вас помахать из окна, если вам назначена изоляция

”Сначала полицейские позвонили мне на мобильный телефон, но поскольку он был на беззвучном режиме, я не слышала и не взяла трубку. Через несколько минут они уже позвонили мужу и попросили нас обоих подойти к окну и помахать им”, — рассказывает проживающая в Рапла журналистка издания Кристина Вийрон, которой была назначена самоизоляция.

По словам руководителя Раплаского отделения полиции Яанно Рууса, начиная с ноября они помогают Департаменту здоровья следить за исполнением требований по ношению масок и соблюдению рассредоточенности, а также обязательства по изоляции.

”В ходе рутинной работы мы обзваниваем людей, которые обязаны находиться в изоляции, также по просьбе департамента при необходимости идем к ним домой, чтобы убедиться в том, что они находятся там”, — пояснил Руус.

По его словам, ситуация в Рапламаа в целом хорошая, но нарушения все же встречаются. ”Понятно, что люди начинают уставать от кризиса, но нахождение дома — эффективная мера для сдерживания распространения”, — добавил полицейский.

По словам старшего комиссара Департамента полиции и погранохраны Таго Трейя, в этом году полицейские позвонили более чем 1600 человек и провели около 150 проверок на дому.

Поскольку в последнее время Департаменту здоровья поступает все больше жалоб на людей без масок в общественном транспорте, полиция проводит там больше рейдов.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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