25.02.2021, 11:10

Государство усилило надзор. Полиция может попросить вас помахать из окна, если вам назначена изоляция

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Государство усилило надзор. Полиция может попросить вас помахать из окна, если вам назначена изоляция
Andres Putting

Около 40% человек, которые должны находиться в самоизоляции, этого не делают. Нарушаются правила и в общественном транспорте и культурных учреждениях, пишет Maaleht.

”Сначала полицейские позвонили мне на мобильный телефон, но поскольку он был на беззвучном режиме, я не слышала и не взяла трубку. Через несколько минут они уже позвонили мужу и попросили нас обоих подойти к окну и помахать им”, — рассказывает проживающая в Рапла журналистка издания Кристина Вийрон, которой была назначена самоизоляция.
По словам руководителя Раплаского отделения полиции Яанно Рууса, начиная с ноября они помогают Департаменту здоровья следить за исполнением требований по ношению масок и соблюдению рассредоточенности, а также обязательства по изоляции.

”В ходе рутинной работы мы обзваниваем людей, которые обязаны находиться в изоляции, также по просьбе департамента при необходимости идем к ним домой, чтобы убедиться в том, что они находятся там”, — пояснил Руус.

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По его словам, ситуация в Рапламаа в целом хорошая, но нарушения все же встречаются. ”Понятно, что люди начинают уставать от кризиса, но нахождение дома — эффективная мера для сдерживания распространения”, — добавил полицейский.

По словам старшего комиссара Департамента полиции и погранохраны Таго Трейя, в этом году полицейские позвонили более чем 1600 человек и провели около 150 проверок на дому.

Поскольку в последнее время Департаменту здоровья поступает все больше жалоб на людей без масок в общественном транспорте, полиция проводит там больше рейдов.

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