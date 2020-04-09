Государство станет выплачивать пособие родителям детей с особыми потребностями во время чрезвычайного положения

«Переход на дистанционное обучение в образовательных учреждениях означает значительно большую нагрузку на родителей детей с особыми потребностями, поскольку особые потребности ребенка требуют дополнительного контроля или поддержки как в учебе, так и в уходе из-за чего родители должны временно оставить работу. Также у некоторых детей с особыми потребностями ослаблен иммунитет из-за чего они подвергаются риску заражения COVID-19 и поэтому целесообразно, чтобы в ситуации, когда у родителя нет возможности работать удаленно и он вынужден оставаться дома, государство выплачивало бы пособие этим семьям во время чрезвычайного положения», – сказал министр социальных дел Танель Кийк.

Человек, который воспитывает ребенка с иммунодефицитом, тяжелым или глубоким недугом или с особыми образовательными потребностями и который, согласно регистру трудовой занятости, находится в неоплачиваемом отпуске или чье исполнение обязательственно-правового договора было приостановлено, имеет право на получение родительского пособия для ребенка с особыми потребностями. Для получения пособия родителю и работодателю или лицу, обеспечивающему работу, необходимо заключить соглашение об отпуске или приостановлении действия договора, а работодатель должен зарегистрировать соглашение в регистре трудовой занятости.

Размер пособия составляет 70% от среднего дохода родителя, облагаемого социальным налогом за один календарный день предыдущего календарного года. Минимальная сумма пособия за один месяц составляет 540 евро, а максимальная сумма – 1050 евро. Пособие выплачивается задним числом со дня неоплачиваемого отпуска по уходу за ребенком или приостановления исполнения обязательственно-правового договора, но не ранее 12.03.2020.

Правительство объявило 12 марта 2020 года чрезвычайное положение в связи с распространением COVID-19 и приняло решение перевести учебные заведения на дистанционное обучение.

Департамент социального страхования отправит родителям ребенка с особыми потребностями уведомление о возможности получения пособия и начиная с 13 апреля предложение о самообслуживании. Родитель должен подтвердить получение пособия в самообслуживании департамента социального страхования. Первые выплаты начнутся 20 апреля.