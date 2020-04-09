09.04.2020, 13:50

Государство станет выплачивать пособие родителям детей с особыми потребностями во время чрезвычайного положения

 (1)
EST
Koroonaviirus kuressaares, saaremaal

Сегодня правительство одобрило назначение пособие родителю, который воспитывает ребенка с особыми потребностями. Цель пособия – предоставить замещающий доход родителю, которой из-за чрезвычайного положения вынужден временно отсутствовать на работе из-за воспитания ребенка с особыми потребностями.

«Переход на дистанционное обучение в образовательных учреждениях означает значительно большую нагрузку на родителей детей с особыми потребностями, поскольку особые потребности ребенка требуют дополнительного контроля или поддержки как в учебе, так и в уходе из-за чего родители должны временно оставить работу. Также у некоторых детей с особыми потребностями ослаблен иммунитет из-за чего они подвергаются риску заражения COVID-19 и поэтому целесообразно, чтобы в ситуации, когда у родителя нет возможности работать удаленно и он вынужден оставаться дома, государство выплачивало бы пособие этим семьям во время чрезвычайного положения», – сказал министр социальных дел Танель Кийк.

Человек, который воспитывает ребенка с иммунодефицитом, тяжелым или глубоким недугом или с особыми образовательными потребностями и который, согласно регистру трудовой занятости, находится в неоплачиваемом отпуске или чье исполнение обязательственно-правового договора было приостановлено, имеет право на получение родительского пособия для ребенка с особыми потребностями. Для получения пособия родителю и работодателю или лицу, обеспечивающему работу, необходимо заключить соглашение об отпуске или приостановлении действия договора, а работодатель должен зарегистрировать соглашение в регистре трудовой занятости.

Размер пособия составляет 70% от среднего дохода родителя, облагаемого социальным налогом за один календарный день предыдущего календарного года. Минимальная сумма пособия за один месяц составляет 540 евро, а максимальная сумма – 1050 евро. Пособие выплачивается задним числом со дня неоплачиваемого отпуска по уходу за ребенком или приостановления исполнения обязательственно-правового договора, но не ранее 12.03.2020.

Правительство объявило 12 марта 2020 года чрезвычайное положение в связи с распространением COVID-19 и приняло решение перевести учебные заведения на дистанционное обучение.

Департамент социального страхования отправит родителям ребенка с особыми потребностями уведомление о возможности получения пособия и начиная с 13 апреля предложение о самообслуживании. Родитель должен подтвердить получение пособия в самообслуживании департамента социального страхования. Первые выплаты начнутся 20 апреля.

Правительство поддержало предложение министерства социальных дел выделить на выплату пособия средства из государственного бюджета 2020 года с дополнительным бюджетом в 10 миллионов евро. Правительство представило законопроект дополнительного бюджета для рассмотрения Рийгикогу 2 апреля.

Дополнительная информация по поводу поучения пособия доступна на странице департамента социального страхования (на эстонском языке).

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Важные телефонные номера:
    • 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
    • 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
    • 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
    • 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
Читайте также: