Государство собирается общаться с гражданами через мобильные приложения

"Государство хочет не только оповещать граждан, но и дать людям возможность задать свои вопросы. Кроме того, мы могли бы заранее оповестить о том, что, например, срок ИД-карты скоро истекает. К сожалению, с этим до сих пор часто бывают проблемы", - сказал руководитель отдела данных государственных инфосистем Министерства экономики и коммуникаций Отт Велсберг

По задумке, в будущем человек сам сможет выбрать, какой из предложенных методов оповещения подходит ему больше всего и их использование будет исключительно добровольным. Сейчас подавляющее большинство людей не реагируют на присылаемые сообщения. В министерстве считают, что мобильные приложения, которыми пользуется около 98% граждан Эстонии, могли бы исправить ситуацию.

По оценке Отта Велсберга, если анализ покажет положительный результат, то подобные методы общения граждан с государством могли бы начать применять со следующего года.