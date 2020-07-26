Государство собирается общаться с гражданами через мобильные приложения

До сих пор государственным средством информирования граждан была электронная почта или портал eesti.ee. Сейчас государство ищет возможности использования альтернативных каналов связи, например, мобильных приложений Facebook, WhatsApp и Imessage. Таким образом, информирование население могло бы стать гораздо проще и быстрее, сообщает rus.err со ссылкой на радионовости ERR.
"Государство хочет не только оповещать граждан, но и дать людям возможность задать свои вопросы. Кроме того, мы могли бы заранее оповестить о том, что, например, срок ИД-карты скоро истекает. К сожалению, с этим до сих пор часто бывают проблемы", - сказал руководитель отдела данных государственных инфосистем Министерства экономики и коммуникаций Отт Велсберг
По задумке, в будущем человек сам сможет выбрать, какой из предложенных методов оповещения подходит ему больше всего и их использование будет исключительно добровольным. Сейчас подавляющее большинство людей не реагируют на присылаемые сообщения. В министерстве считают, что мобильные приложения, которыми пользуется около 98% граждан Эстонии, могли бы исправить ситуацию.
По оценке Отта Велсберга, если анализ покажет положительный результат, то подобные методы общения граждан с государством могли бы начать применять со следующего года.
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