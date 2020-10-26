Государство собирает о людях все больше информации

Министерство внутренних дел обнародовало план по сбору данных из приложений для обмена сообщениями, а также регистрации пользователей разговорных карт. Министерство финансов намерено создать единую базу данных о кредитных задолженностях физических лиц.

Вице-канцлер МВД Вейко Коммусаар утверждает, что в Эстонии есть четкие правила доступа к собранным данным, и оснований для опасений нет.

"У нас в Эстонии очень четкие правила, когда вообще возможен доступ к этим данным. Это регулируется системой надзора, включающей в себя целый ряд допусков, и это, несомненно, дает гарантию повседневной защиты частной жизни, чтобы никто ничего не вынюхивал у нас за спиной, пока мы об этом не знаем", — сказал Коммусаар.

Специализировавшийся по личным свободам присяжный адвокат Пауль Керес не поддерживает дополнительные ограничения в комментарии на планы минфина создать по рекомендации банков единую базу данных задолженностей физических лиц.

"По моему мнению, это показывает принципиальное недоверие к своим гражданам или жителям страны, особенно с учетом того, что и сейчас этот вопрос в действительности совершенно достаточно регулируется, потому что при ходатайстве о кредите в банке, например, последний спрашивает у клиента, есть ли у него еще долги. А если есть, то сколько. Надо предоставлять правильные данные, потому что если предоставить неверные данные, то это преступление, мошенничество. Я не вполне понимаю, зачем нужно еще больше закручивать гайки", — сказал Керес.