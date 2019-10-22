Государство снижает требования к водителям автобусов, в том числе возрастной ценз(14)
Государство снижает требования к водителям автобусов из-за нехватки персонала в транспортных компаниях, будет пересмотрен и возрастной ценз, пишет rus.err.ee.
Государство снижает требования к водителям автобусов из-за нехватки персонала в транспортных компаниях, будет пересмотрен и возрастной ценз, пишет rus.err.ee.
По словам заведующего отделом шоссейных и железных дорог Министерства экономики Айна Таттера, Закон о дорожном движении с 2006 года позволяет нанимать молодежь с 18 лет на должность водителя автобуса, передала "Актуальная камера": "Возрастное ограничение не должно быть проблемой для Таллиннского городского транспорта. Если у молодого человека есть категория B и пройдено профессиональное обучение, то он мог бы обслуживать городские линии".
18-летние, правда, могут водить автобусы только на местных линиях, то есть протяженностью не более 50 км, для чего надо пройти 280-часовой курс обучения. В остальных случаях работать можно только с 24 лет.
Поправки к закону Министерство экономики планирует передать в Рийгикогу зимой.
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