Государство снижает акциз на дизель, газ и электричество. Первые три дня на больничном — будут компенсировать

"Сегодняшнее соглашение — большой шаг для урегулирования последствий кризиса. Цель — преодолеть кризис как можно быстрее и безболезненнее", — сказал премьер Юри Ратас.

По его словам, объем поручительства через KredEx увеличился с одного миллиарда евро до 1.5 миллиарда евро. Также 200 миллионов евро будет выделено в качестве поддержки сельского хозяйства. 250 млн евро будет направлено в Кассу по безработице, чтобы помочь предприятиям и сокращенным сотрудникам. 200 млн евро предусмотрены на поддержку медицины.

Вдобавок будет снижен топливный акциз — преимущественно на дизель. Будут приостановлены выплаты во вторую пенсионную ступень.

"Спад в экономике составит 10%, с + 2% мы упадем до — 8%. Дефицит бюджета в номинальном значении — минус 2.6 млрд евро, то есть номинальный дефицит бюджета — 10.1% от ВВП. Это очень много. Структурный дефицит — 5.5% от ВВП. Доходы от госбюджета снизятся на 1.6 млрд евро по сравнению с принятым осенью бюджетом, — продолжил министр финансов Мартин Хельме.

— Мы снижаем дизельный акциз на 25%. Цена уменьшится на 14,5 центов за литр. Газовый акциз станет меньше на 7.1%. Цена на электричество должна снизиться на 3.1%. Также вводим отсрочку налоговых долгов. С марта по май не будут начисляться проценты по налоговым долгам. Первые три дня на больничном — будут компенсировать. Государство поможет церквям и духовным организациям".

Хельме сказал, что, возможно, государство станет одним из собственников Tallink, чтобы помочь компании. Затем продаст им же свою долю.

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(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!