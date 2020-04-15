Государство призывает жителей Эстонии пройти онлайн-тест на коронавирус

Среди ответивших больше всего жителей Харьюмаа, Тартумаа и Ида-Вирумаа.

Министерство социальных дел призывает всех жителей Эстонии пройти этот тест. ”Если люди будут указывать свое местоположение хотя бы на уровне уездов, то мы сможем увидеть, сколько в опереденных регионах человек, которые через какое-то время могут нуждаться в медицинской помощи. Это позволяет планировать ресурсы”, — сказал советник министерства Прийт Тохвер.

После прохождения теста ответившему предлагаются рекомендации в зависимости от результатов. Так, 1250 человек, у которых имелся контакт с носителем коронавируса, а после возникли легкие симптомы, было предложено лечиться дома. ”Такие люди, если они не входят в группу риска, получают рекомендацию лечиться дома. Но их симптомы могу усугубиться, и система здравоохранения должна быть готова к тому, что по истечении определенного периода у этих людей нужно будет брать анализы или даже госпитализировать их. Для того, чтобы понять, каков этот период, мы добавили вопрос, позволяющий людям уточнить время, когда начались симптомы”, — пояснил Тохвер.

Министерство просит всех, у кого есть возможность, пройти этот тест. Чем больше людей это сделает, тем более полный обзор о распространении эпидемии будет у государства. Если сначала некоторых людей пугала просьба указывать данные о местонахождении, то теперь появилась возможность указать только уезд.

Тест был разработан Montonio Finance, Министерством иностранных дел и Департаментом здоровья.

Пройти тест можно ЗДЕСЬ.

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Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!