05.03.2021, 18:31

Государство привлечет к проведению вакцинации от COVID-19 частный сектор

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Анна Теэле Орав
EST
Государство привлечет к проведению вакцинации от COVID-19 частный сектор
Rauno Volmar

Если до сих пор из частного сектора к иммунизации населения были привлечены только компании Qvalitas и Medicum, то сейчас переговоры с государством ведут и некоторые другие частные медицинские центры.

В середине этой недели представители Больничной кассы и других госучреждений пригласили на переговоры по организации вакцинации частный сектор. Помимо Qvalitas в них участвовали также медицинские компании Confido, Medicum и Fertilitas.

Начальник отдела Больничной кассы по оказанию услуг первичного уровня Кюлли Фридеманн сообщила, что ведомство привлечет в ближайшее время и другие частные фирмы, работающие в сфере здравоохранения, к проведению вакцинации.

"Мы готовимся к тому, что вакцина будет поступать в более крупных количествах", — сказала она. Больничная касса приглашает предприятия частного сектора уже сейчас подписать договоры, которые позволят при поступлении в ближайшее время большого количества вакцины сразу же приступить к крупномасштабной вакцинации.

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"Мы знаем, что семейные врачи продолжают заниматься вакцинацией групп риска, больницы занимаются прежде всего лечением инфицированных пациентов. Поэтому нужно привлечь дополнительные силы из частного сектора, так как нашей целью является использовать прибывающую в страну вакцину при первой возможности", — пояснила член правления Больничной кассы Майви Парв.

Первым делом Больничная касса ждет на переговоры те частные медицинские компании, которые расположены в уездных центрах, то есть там, где живут больше людей. "Мы учли, что фирмы более заинтересованы в оказании услуг в больших городах. Поэтому выставили условие: если компания хочет вакцинировать в большом городе, то ей нужно взять на обслуживание также и какое-то место поменьше. Если услуга будет предлагать за пределами Харьюмаа, Тартумаа, Пярнумаа и Ида-Вирумаа, то прививку можно делать только в этих местах (без нагрузки)", — добавила Парв.

Confido и Fertilitas готовы

Директор Confido Кади Ламбот сказала, что конкретных планов и договоренностей еще нет, но ее фирма заинтересована, и переговоры с государством начались. Речь в основном идет о вакцинации обычных людей в тот период, когда объем работ значительно возрастет и группы риска уже будут привиты.

Ламбот добавила, что никаких существенных препятствий на этом пути нет. Сейчас обсуждается точное распределение обязанностей и другие детали.

Тынис Аллик, руководитель компании Medicum, которая уже участвует в вакцинации через центр семейный врачей Medicum, говорит, что они сейчас оценивают возможность предложить государству свою помощь в широком сотрудничестве с другими партнерами.

Глава Fertilitas Иво Саарма также заверил, что они готовы прийти в деле иммунизации государству на помощь.

Компания Synlab считает, что это не их амплуа, фирма сосредоточена на проведении тестирования.

Предложений ждут почти два месяца

Если желающая участвовать в вакцинации и подписать договор фирма будет работать в двух различных местах, то Больничная касса ожидает способности сделать не менее 750 прививок в неделю. Если в одном месте, то предполагается, что это количество будет минимум 300.

Больничная касса платит за одну прививку 5,30 евро, а за уколы, сделанные на выходных и в праздники — 7,30 евро.

Шприцы, иглы, вакцину и необходимые растворы обеспечивает Департамент здоровья. Фирма-претендент должна обеспечить людям возможность гибкого самообслуживания (регистрации).

Больничная касса ждет предложений до 25 апреля с тем, чтобы уже 1 мая на основании договора была сделана первая прививка. При этом Больничная касса не исключает, что при наличии вакцины некоторые предприятия частного сектора подпишут договоры и начнут иммунизацию населения гораздо раньше упомянутой даты.

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