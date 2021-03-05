Государство привлечет к проведению вакцинации от COVID-19 частный сектор

В середине этой недели представители Больничной кассы и других госучреждений пригласили на переговоры по организации вакцинации частный сектор. Помимо Qvalitas в них участвовали также медицинские компании Confido, Medicum и Fertilitas.

Начальник отдела Больничной кассы по оказанию услуг первичного уровня Кюлли Фридеманн сообщила, что ведомство привлечет в ближайшее время и другие частные фирмы, работающие в сфере здравоохранения, к проведению вакцинации.

"Мы готовимся к тому, что вакцина будет поступать в более крупных количествах", — сказала она. Больничная касса приглашает предприятия частного сектора уже сейчас подписать договоры, которые позволят при поступлении в ближайшее время большого количества вакцины сразу же приступить к крупномасштабной вакцинации.

"Мы знаем, что семейные врачи продолжают заниматься вакцинацией групп риска, больницы занимаются прежде всего лечением инфицированных пациентов. Поэтому нужно привлечь дополнительные силы из частного сектора, так как нашей целью является использовать прибывающую в страну вакцину при первой возможности", — пояснила член правления Больничной кассы Майви Парв.

Первым делом Больничная касса ждет на переговоры те частные медицинские компании, которые расположены в уездных центрах, то есть там, где живут больше людей. "Мы учли, что фирмы более заинтересованы в оказании услуг в больших городах. Поэтому выставили условие: если компания хочет вакцинировать в большом городе, то ей нужно взять на обслуживание также и какое-то место поменьше. Если услуга будет предлагать за пределами Харьюмаа, Тартумаа, Пярнумаа и Ида-Вирумаа, то прививку можно делать только в этих местах (без нагрузки)", — добавила Парв.

Confido и Fertilitas готовы

Директор Confido Кади Ламбот сказала, что конкретных планов и договоренностей еще нет, но ее фирма заинтересована, и переговоры с государством начались. Речь в основном идет о вакцинации обычных людей в тот период, когда объем работ значительно возрастет и группы риска уже будут привиты.

Ламбот добавила, что никаких существенных препятствий на этом пути нет. Сейчас обсуждается точное распределение обязанностей и другие детали.