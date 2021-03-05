Государство привлечет к проведению вакцинации от COVID-19 частный сектор

Если до сих пор из частного сектора к иммунизации населения были привлечены только компании Qvalitas и Medicum, то сейчас переговоры с государством ведут и некоторые другие частные медицинские центры.
В середине этой недели представители Больничной кассы и других госучреждений пригласили на переговоры по организации вакцинации частный сектор. Помимо Qvalitas в них участвовали также медицинские компании Confido, Medicum и Fertilitas.
Начальник отдела Больничной кассы по оказанию услуг первичного уровня Кюлли Фридеманн сообщила, что ведомство привлечет в ближайшее время и другие частные фирмы, работающие в сфере здравоохранения, к проведению вакцинации.
"Мы готовимся к тому, что вакцина будет поступать в более крупных количествах", — сказала она. Больничная касса приглашает предприятия частного сектора уже сейчас подписать договоры, которые позволят при поступлении в ближайшее время большого количества вакцины сразу же приступить к крупномасштабной вакцинации.
"Мы знаем, что семейные врачи продолжают заниматься вакцинацией групп риска, больницы занимаются прежде всего лечением инфицированных пациентов. Поэтому нужно привлечь дополнительные силы из частного сектора, так как нашей целью является использовать прибывающую в страну вакцину при первой возможности", — пояснила член правления Больничной кассы Майви Парв.
Первым делом Больничная касса ждет на переговоры те частные медицинские компании, которые расположены в уездных центрах, то есть там, где живут больше людей. "Мы учли, что фирмы более заинтересованы в оказании услуг в больших городах. Поэтому выставили условие: если компания хочет вакцинировать в большом городе, то ей нужно взять на обслуживание также и какое-то место поменьше. Если услуга будет предлагать за пределами Харьюмаа, Тартумаа, Пярнумаа и Ида-Вирумаа, то прививку можно делать только в этих местах (без нагрузки)", — добавила Парв.
Confido и Fertilitas готовы
Директор Confido Кади Ламбот сказала, что конкретных планов и договоренностей еще нет, но ее фирма заинтересована, и переговоры с государством начались. Речь в основном идет о вакцинации обычных людей в тот период, когда объем работ значительно возрастет и группы риска уже будут привиты.
Ламбот добавила, что никаких существенных препятствий на этом пути нет. Сейчас обсуждается точное распределение обязанностей и другие детали.
Тынис Аллик, руководитель компании Medicum, которая уже участвует в вакцинации через центр семейный врачей Medicum, говорит, что они сейчас оценивают возможность предложить государству свою помощь в широком сотрудничестве с другими партнерами.
Глава Fertilitas Иво Саарма также заверил, что они готовы прийти в деле иммунизации государству на помощь.
Компания Synlab считает, что это не их амплуа, фирма сосредоточена на проведении тестирования.
Предложений ждут почти два месяца
Если желающая участвовать в вакцинации и подписать договор фирма будет работать в двух различных местах, то Больничная касса ожидает способности сделать не менее 750 прививок в неделю. Если в одном месте, то предполагается, что это количество будет минимум 300.
Больничная касса платит за одну прививку 5,30 евро, а за уколы, сделанные на выходных и в праздники — 7,30 евро.
Шприцы, иглы, вакцину и необходимые растворы обеспечивает Департамент здоровья. Фирма-претендент должна обеспечить людям возможность гибкого самообслуживания (регистрации).
Больничная касса ждет предложений до 25 апреля с тем, чтобы уже 1 мая на основании договора была сделана первая прививка. При этом Больничная касса не исключает, что при наличии вакцины некоторые предприятия частного сектора подпишут договоры и начнут иммунизацию населения гораздо раньше упомянутой даты.
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