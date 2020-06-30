Государство приостановило создание базы данных постояльцев гостиниц

Данные о посетителях гостиниц, хостелов или гостевых домов хранятся в течение двух лет, как правило, информация находится в локальной системе отеля, иногда ее надо искать среди большого количества бумаг.

В Эстонии министерства уже несколько лет готовят поправку к закону, чтобы данные о посетителях всех предприятий гостиничного типа поступали бы в одну общегосударственную базу данных.

В то же время этот план план подвергался критике со стороны нескольких компаний по размещению: в течение многих лет велись разговоры о том, будут ли подвергаться какой-либо опасности личные данные людей.

"Мы не отказались от этой идеи. В настоящее время EAS проводит тщательный бизнес-анализ, чтобы выяснить, каким может быть это решение по созданию базы данных, и какова его точная стоимость. Что скрывать, все стороны понесут значительные расходы", — пояснила советник отдела внутреннего рынка Министерства экономики Кати Кикас и добавила, что у министерства уже есть решения по спорным вопросам.