Государство: принятые в Рийгикогу законы упорядочат сферу высшего образования

Закон о высшем образовании упорядочит и упростит регулирование, связанное с системой высшего образования. Закон повысит гибкость системы как для студентов, так и для вузов, будет способствовать сотрудничеству между вузами, укрепит связи между университетами и обществом. Закон способствует формированию привлекательной карьерной модели для академических работников в университетах и научных учреждениях. Одна из целей здесь — побудить молодежь выбирать профессию преподавателя или ученого.

Изменения в модели финансировании сведут институциональные дотации на научную и исследовательскую деятельность и персональные дотации на исследования в единый вид дотаций. Будет введено целевое пособие, которое при необходимости позволит целенаправленно спонсировать научную деятельность, направленную на стратегические государственные цели.

Новый Закон о высшем образовании включает в себя положения Закона о прикладных высших учебных заведениях и Закона о частных школах, касавшиеся вузов. В результате изменений объем регулирований, касающихся сферы высшего образования, сократится почти втрое.

Рийгикогу также принял четыре закона о публично-правовых университетах Эстонии, которые распределяют сферы ответственности нижеперечисленных университетов и модернизируют их структуру управления. В дальнейшем каждым университетом будут руководить совет, сенат и ректор.

Согласно Закону о Таллиннском университете, университет ответственен за образование в сфере гуманитарных, естественных и общественных наук, а также в области искусства и педагогики.