21.02.2019, 22:00

Государство: принятые в Рийгикогу законы упорядочат сферу высшего образования

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rus.delfi.ee
EST
Seoriin Jõgise
фото иллюстративноеFOTO: KRISTO NURMIS

Сегодня Рийгикогу принял новый Закон о высшем образовании, а также законы о Таллиннском университете, Эстонском сельскохозяйственном университете, Эстонской академии музыки и театра и Эстонской художественной академии.

Закон о высшем образовании упорядочит и упростит регулирование, связанное с системой высшего образования. Закон повысит гибкость системы как для студентов, так и для вузов, будет способствовать сотрудничеству между вузами, укрепит связи между университетами и обществом. Закон способствует формированию привлекательной карьерной модели для академических работников в университетах и научных учреждениях. Одна из целей здесь — побудить молодежь выбирать профессию преподавателя или ученого.

Изменения в модели финансировании сведут институциональные дотации на научную и исследовательскую деятельность и персональные дотации на исследования в единый вид дотаций. Будет введено целевое пособие, которое при необходимости позволит целенаправленно спонсировать научную деятельность, направленную на стратегические государственные цели.

Новый Закон о высшем образовании включает в себя положения Закона о прикладных высших учебных заведениях и Закона о частных школах, касавшиеся вузов. В результате изменений объем регулирований, касающихся сферы высшего образования, сократится почти втрое.

Рийгикогу также принял четыре закона о публично-правовых университетах Эстонии, которые распределяют сферы ответственности нижеперечисленных университетов и модернизируют их структуру управления. В дальнейшем каждым университетом будут руководить совет, сенат и ректор.

Согласно Закону о Таллиннском университете, университет ответственен за образование в сфере гуманитарных, естественных и общественных наук, а также в области искусства и педагогики.

Согласно Закону об Эстонском сельскохозяйственном университете, университет отвечает за образование в сфере развития сельской жизни и сельскохозяйственной экономики.

Согласно Закону об Эстонской академии музыки и театра , академия отвечает за образование в сфере музыки и театра, а также за развитие общего и профессионального музыкального образования.

Согласно Закону об Эстонской художественной академии, академия отвечает за образование в области искусств, дизайна и архитектуры. Академия также призвана обогатить искусство и науку, в том числе узкоспециализированное направление — исследование творчества.

В связи с принятием четырех новых законов о публично-правовых университетах соответствующие поправки также были внесены в уже действующие Закон о Тартуском университете и Закон о Таллиннском техническом университете.

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