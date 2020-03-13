13.03.2020, 20:19

Государство повысило уровень готовности. Больницы уменьшат объемы планового оказания медпомощи. Работу семейных врачей реорганизуют


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Государство повысило уровень готовности. Больницы уменьшат объемы планового оказания медпомощи. Работу семейных врачей реорганизуют
Foto: Priit Simson

В связи с быстрым распространением коронавируса Департамент здоровья повысил уровень готовности до второго.

Больницам дано распоряжение с 16 марта уменьшить объемы плановых работ и быть готовыми к росту количества пациентов.

Работа семейных врачей будет реорганизована также с 16 марта.

Решение об урезании плановой работы будет приниматься на основании индивидуальной оценки каждого случая.

Медучреждениям предписано подготовиться к необходимости принимать и пациентов с коронавирусом.

Коронавирус COVID-19

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны обратиться к своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
  • После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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