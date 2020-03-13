13.03.2020, 20:19

Государство повысило уровень готовности. Больницы уменьшат объемы планового оказания медпомощи. Работу семейных врачей реорганизуют

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Государство повысило уровень готовности. Больницы уменьшат объемы планового оказания медпомощи. Работу семейных врачей реорганизуют
Foto: Priit Simson

Департамент здоровья поднял уровень готовности системы здравоохранения до второго уровня для того, чтобы справиться с распространением коронавируса внутри страны.

Больницам дали указания начиная с 16 марта сократить объем плановой работы, быть готовым к увеличению количества заболевших, а также при необходимости переставить койки для лечения заболевших.

”В Эстонии зафиксировано распространение коронавируса внутри страны и в стране объявлено чрезвычайное положение. Мы должны быть готовы к тому, что в ближайшие недели потребность в медицинской помощи может значительно возрасти. Поскольку по мнению экспертов во внимании нуждаются в первую очередь серьезно больные люди и люди, которые входят в группу риска — пожилые, люди с ослабленной иммунной системой и хроническими заболеваниями, поэтому при легком проявлении заболевания необходимо исходить из советов семейного врача и оставаться дома до выздоровления. Для сохранения своего здоровья и здоровья близких давайте будем следить за указаниями департамента здоровья”, — сказал министр социальных дел Танель Кийк.

Департамент здоровья поручил сетевым больницам ограничить объем запланированной работы с 16 марта, индивидуально оценивая каждый конкретный случай и устраняя возможное воздействие на здоровье человека. Больницы должны быть готовы к потенциальному увеличению числа заболевших и при необходимости переставить койки для лечения заболевших.

”COVID-19 широко распространен в Эстонии, поэтому мы повысили уровень готовности в здравоохранении как на первичном уровне, так и в больницах. Повышение готовности здравоохранения до второго уровня позволяет при необходимости реорганизовать плановую работу в больницах для обеспечения доступности именно тем людям, которые быстрее остальных в ней нуждаются”, — сказала генеральный директор департамента здоровья Мерике Юрило.

Второй уровень готовности системы здравоохранения позволяет установить временные ограничения доступности системы здравоохранения, а также ввести временные требования медицинского обслуживания, которые отличаются от обычных.

Работа семейных врачей также будет реорганизована с понедельника, 16 марта.

”Мы приостановим плановые визиты и профилактическую работу, обязательно продолжим работу с младенцами и сосредоточимся на тяжелобольных пациентах. В центры семейных врачей просим звонить и только с проблемами здоровья. Для открытия листов по нетрудоспособности и уходу стараемся совместно с больничной кассой к началу следующей недели разработать электронное решение. В центрах семейных врачей можно получить по телефону совет, стоит ли обращаться в скорую, приходить в центр семейных врачей или оставаться следить за своим здоровьем дома и облегчать симптомы”, — сказала член правления общества семейных врачей Эстонии, доктор Кармен Йоллер.

В соответствии с положением об уровнях готовности системы здравоохранения здравоохранение имеет три уровня готовности:

уровень 1 означает, что существует реальная опасность возникновения кризиса;
уровень 2 означает, что предполагаемое число нуждающихся в помощи превышает стандартные возможности оказания помощи медицинскими учреждениями в регионе кризиса и вблизи него;
уровень 3 означает, что предполагаемое число нуждающихся в помощи значительно превышает возможности оказания помощи по меньшей мере половины медицинских учреждений в стране.

По данным департамента здоровья, риск появления единичных случаев коронавируса в Эстонии очень высок, вероятность обширного распространения заболевания на месте — средняя.

Необходимо соблюдать ежедневные правила гигиены — мыть руки и избегать контакта с людьми у которых есть респираторные заболевания. В случае повышенной температуры, кашля или затрудненного дыхания необходимо немедленно позвонить семейному врачу или на номер консультации семейных врачей 1220, при необходимости вызов перенаправят на номер скорой помощи. Дополнительная информация: https://www.terviseamet.ee/ru

Коронавирус COVID-19

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны обратиться к своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
  • После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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