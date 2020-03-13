Государство повысило уровень готовности. Больницы уменьшат объемы планового оказания медпомощи. Работу семейных врачей реорганизуют

Больницам дали указания начиная с 16 марта сократить объем плановой работы, быть готовым к увеличению количества заболевших, а также при необходимости переставить койки для лечения заболевших.

”В Эстонии зафиксировано распространение коронавируса внутри страны и в стране объявлено чрезвычайное положение. Мы должны быть готовы к тому, что в ближайшие недели потребность в медицинской помощи может значительно возрасти. Поскольку по мнению экспертов во внимании нуждаются в первую очередь серьезно больные люди и люди, которые входят в группу риска — пожилые, люди с ослабленной иммунной системой и хроническими заболеваниями, поэтому при легком проявлении заболевания необходимо исходить из советов семейного врача и оставаться дома до выздоровления. Для сохранения своего здоровья и здоровья близких давайте будем следить за указаниями департамента здоровья”, — сказал министр социальных дел Танель Кийк.

Департамент здоровья поручил сетевым больницам ограничить объем запланированной работы с 16 марта, индивидуально оценивая каждый конкретный случай и устраняя возможное воздействие на здоровье человека. Больницы должны быть готовы к потенциальному увеличению числа заболевших и при необходимости переставить койки для лечения заболевших.

”COVID-19 широко распространен в Эстонии, поэтому мы повысили уровень готовности в здравоохранении как на первичном уровне, так и в больницах. Повышение готовности здравоохранения до второго уровня позволяет при необходимости реорганизовать плановую работу в больницах для обеспечения доступности именно тем людям, которые быстрее остальных в ней нуждаются”, — сказала генеральный директор департамента здоровья Мерике Юрило.