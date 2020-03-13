Государство повысило уровень готовности. Больницы уменьшат объемы планового оказания медпомощи. Работу семейных врачей реорганизуют

Второй уровень готовности системы здравоохранения позволяет установить временные ограничения доступности системы здравоохранения, а также ввести временные требования медицинского обслуживания, которые отличаются от обычных.
Работа семейных врачей также будет реорганизована с понедельника, 16 марта.
”Мы приостановим плановые визиты и профилактическую работу, обязательно продолжим работу с младенцами и сосредоточимся на тяжелобольных пациентах. В центры семейных врачей просим звонить и только с проблемами здоровья. Для открытия листов по нетрудоспособности и уходу стараемся совместно с больничной кассой к началу следующей недели разработать электронное решение. В центрах семейных врачей можно получить по телефону совет, стоит ли обращаться в скорую, приходить в центр семейных врачей или оставаться следить за своим здоровьем дома и облегчать симптомы”, — сказала член правления общества семейных врачей Эстонии, доктор Кармен Йоллер.
В соответствии с положением об уровнях готовности системы здравоохранения здравоохранение имеет три уровня готовности:
уровень 1 означает, что существует реальная опасность возникновения кризиса;
уровень 2 означает, что предполагаемое число нуждающихся в помощи превышает стандартные возможности оказания помощи медицинскими учреждениями в регионе кризиса и вблизи него;
уровень 3 означает, что предполагаемое число нуждающихся в помощи значительно превышает возможности оказания помощи по меньшей мере половины медицинских учреждений в стране.
По данным департамента здоровья, риск появления единичных случаев коронавируса в Эстонии очень высок, вероятность обширного распространения заболевания на месте — средняя.
Необходимо соблюдать ежедневные правила гигиены — мыть руки и избегать контакта с людьми у которых есть респираторные заболевания. В случае повышенной температуры, кашля или затрудненного дыхания необходимо немедленно позвонить семейному врачу или на номер консультации семейных врачей 1220, при необходимости вызов перенаправят на номер скорой помощи. Дополнительная информация: https://www.terviseamet.ee/ru
Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны обратиться к своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
- После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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