Государство потратит на празднование столетия Конституции 650 000 евро
В следующем году исполнится сто лет с момента принятия первой Конституции Эстонской Республики, и Министерство юстиции собирается потратить на празднование 650 180 евро.
В следующем году исполнится сто лет с момента принятия первой Конституции Эстонской Республики, и Министерство юстиции собирается потратить на празднование 650 180 евро.
На эти средства планируется провести масштабную информационную кампанию: выпускать еженедельные видеоклипы на портале ERR и в социальных сетях, проводить крупные тематические мероприятия и передавать соответствующие сообщения в речах во время государственных праздников, сообщает rus.err.ee.
Министерство намерено привлечь правовых экспертов, обновить издание конституции с комментариями и выпустить спецномер журнала Juridica.
168 000 евро будет потрачено на передвижную выставку Музея оккупаций и свободы "Конституция на колесах", которая посетит 20 мест, 92 000 уйдет на организацию мероприятия на площади Вабадузе или перед Суперминистерством, 85 000 евро предусмотрено на печать конституции в твердом переплете на подарки десятиклассникам, 35 000 евро будет выделено на прием учителей обществоведения в концертном зале "Эстония" 15 июня, в 30 000 евро обойдется издание конституции с комментариями.
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