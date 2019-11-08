Государство потратит на празднование столетия Конституции 650 000 евро

На эти средства планируется провести масштабную информационную кампанию: выпускать еженедельные видеоклипы на портале ERR и в социальных сетях, проводить крупные тематические мероприятия и передавать соответствующие сообщения в речах во время государственных праздников, сообщает rus.err.ee.

Министерство намерено привлечь правовых экспертов, обновить издание конституции с комментариями и выпустить спецномер журнала Juridica.

168 000 евро будет потрачено на передвижную выставку Музея оккупаций и свободы "Конституция на колесах", которая посетит 20 мест, 92 000 уйдет на организацию мероприятия на площади Вабадузе или перед Суперминистерством, 85 000 евро предусмотрено на печать конституции в твердом переплете на подарки десятиклассникам, 35 000 евро будет выделено на прием учителей обществоведения в концертном зале "Эстония" 15 июня, в 30 000 евро обойдется издание конституции с комментариями.