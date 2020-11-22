Государство покупает маски по пять центов, а некоторые продавцы просят с клиентов по евро за штуку

В государственном резерве в ожидании чрезвычайной ситуации имеется восемь миллионов хирургических масок для лица, а складские запасы импортеров и вовсе достигают десятков миллионов. При необходимости единственный в Эстонии производитель масок сможет производить еще 250 000 масок каждый день.

В последней государственной закупке лучшее предложение было сделано Hurt OÜ, которое поставит государственному центру опорных услуг почти три миллиона масок по цене 5,24 цента за штуку. Согласно руководству, в государственном резерве должно быть 9,5 млн одноразовых медицинских масок, в реальности же их 7,78 млн.

Руководитель эстонского производителя масок Softocom OÜ Андрус Тоом отмечает, что они не могут позволить себе продавать маски по 5-6 центов. На запрос ценового предложения на 300 масок фирма озвучила цену в 35 центов за маску. При покупке тысячи и более масок — 25 центов. По словам Тоома, большую роль в ценообразовании играет качество. ”Перед нами не стоит задача производить самое дешевое. Мы производим эффективные и удобные маски, которые могут носить те, кто на передовой. Спросите у медиков: между маской и маской есть большая разница, которая видна не только при лабораторных исследованиях”, — отметил он.

Беглый обзор показывает, что больше всего маски стоят в аптеках, причем разброс цен поражает. Например, в Ласнамяэ в Maksimarketi Apotheka 50 масок можно приобрести за 16,9 евро, а в Tervisekeskuse Apotheka маски с тем же кодом продаются уже за 45 евро. В торговых центрах цены также разнятся: от 30 центов до 74 центов за маску.

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, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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