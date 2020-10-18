18.10.2020, 15:03

Государство по-прежнему ищет в эстонских лесах последствия аварии на Чернобыльской АЭС

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Государство по-прежнему ищет в эстонских лесах последствия аварии на Чернобыльской АЭС
Keskkonnaameti kiirgusseire büroo labori peaspetsialist Jane Mihkelson näitab, kuidas marju ja seeni analüüsiks vastavasse seadmesse asetatakse.Taavi Sepp

Издание Maaleht пишет, что сотрудники радиационного отдела Департамент окружающей среды каждое лето берут пробы даров леса, чтобы определить уровень содержания цезия, радиоактивного нуклида, выброс которого в окружающую среду произошел во время аварии на Чернобыльской АЭС.

Сбро грибов и ягод для анализа производится прежде всего возле Нарва-Йыэсуу в Ида-Вирумаа, а также возле озер Куртна, в Палдиски и деревне Мяннику в Саку.

”В основном мы собираем грибы и ягоды в Северо-Восточной Эстонии, поскольку именно там после аварии на Чернобыльской АЭС выпало больше радиоактивных загрязнений по сравнению с остальной Эстонией”, — поясняет руководитель бюро радиационного мониторинга Моника Лепассон.

Грибы в Палдиски и деревне Мяннику представляют интерес из-за того, что в Палдиски расположен склад временного хранения и переработки радиоактивных отходов, а в Мяннику ранее раполагалось хранилище радиоактивных отходов Таммику.

”Максимально разрешенное значение Cs-137 для продаваемых в ЕС продуктов питания составляет 1250 беккерелей на килограмм, за исключением малозначительных продуктов, в которых этот уровень значительно повышен. Мы находим в среднем 20-80 беккерелей на килограмм грибов ”, — отмечает заведующая лабораторией радиационного мониторинга при департаменте Эйя Якобсон.

Содержание Cs-137 в продуктах эстонского происхождения, например, овощах, мясе, сухих и молочных продуктах, как правило, ниже порога определения. В небольших количествах цезий содержится в рыбе и мясе дичи.

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