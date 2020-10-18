Государство по-прежнему ищет в эстонских лесах последствия аварии на Чернобыльской АЭС

Сбро грибов и ягод для анализа производится прежде всего возле Нарва-Йыэсуу в Ида-Вирумаа, а также возле озер Куртна, в Палдиски и деревне Мяннику в Саку.

”В основном мы собираем грибы и ягоды в Северо-Восточной Эстонии, поскольку именно там после аварии на Чернобыльской АЭС выпало больше радиоактивных загрязнений по сравнению с остальной Эстонией”, — поясняет руководитель бюро радиационного мониторинга Моника Лепассон.

Грибы в Палдиски и деревне Мяннику представляют интерес из-за того, что в Палдиски расположен склад временного хранения и переработки радиоактивных отходов, а в Мяннику ранее раполагалось хранилище радиоактивных отходов Таммику.

”Максимально разрешенное значение Cs-137 для продаваемых в ЕС продуктов питания составляет 1250 беккерелей на килограмм, за исключением малозначительных продуктов, в которых этот уровень значительно повышен. Мы находим в среднем 20-80 беккерелей на килограмм грибов ”, — отмечает заведующая лабораторией радиационного мониторинга при департаменте Эйя Якобсон.

Содержание Cs-137 в продуктах эстонского происхождения, например, овощах, мясе, сухих и молочных продуктах, как правило, ниже порога определения. В небольших количествах цезий содержится в рыбе и мясе дичи.