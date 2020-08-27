Государство планирует изменить судебную систему: может остаться лишь один уездный суд

Согласно имеющейся в распоряжении издания информации, государство планирует создать один уездный, один окружной и один административный суд, а также межсудебные сети и внутрисудебные отделы (например, отдел по надзору за опекой). Кроме того, судьи должны будут проходить аттестацию, осуществлять которую будут коллеги из судов высших инстанций (некоторые судьи считают, что это может повлиять на беспристрастность судов). В дисциплинарных делах планируется внедрить новую меру — направление на курсы. Также говорилось о восстановлении компенсации за потерю работоспособности для судей.

Издание отмечает, что пока совет администрирования судов не получил соответствующее намерение о разработке (VTK), поэтому публично прокомментировать планы государства суды не могут, как и представить государству свое мнение.