Государство оплатит за FIE социальный налог. Если он уже оплачен, то деньги можно использовать по своему усмотрению

"Государство перечислит сумму авансового платежа по социальному налогу FIE за первый квартал на их счета предоплаты в Налогово-таможенном департаменте. Если FIE уже оплатил авансовый платеж, то он может использовать эти деньги для покрытия любых налоговых обязательств, сразу или в будущем, и может попросить их на свой банковский счет", — сказал министр финансов Мартин Хельме. "Мы надеемся, что это поддержит всех FIE, у которых в это тяжелое время имеются хоть какой-то оборот и заказы, чтобы работать дальше".

Если выплата по заработной плате не достигает месячной ставки социального налога, то в марте, апреле и мае у предпринимателей не возникает обязательства оплачивать социальный налог в размере не менее месячной ставки.

Как FIE, так и другим налогоплательщикам в течение двух месяцев, то есть с 1 марта до 1 мая, не будут начисляться проценты с налоговой задолженности, в дальнейшем эти проценты также не подлежат оплате.

Мера касается как расчета и оплаты процентов по ранее возникшей налоговой задолженности, так и расчета процентов по налоговой задолженности, возникшей и возникающей начиная с 1 марта. Оплата процентов приостанавливается и для налоговой задолженности, на которую оформлена рассрочка. Начиная с 1 мая восстанавливается обычный расчет процентов, но уже по ставке 0,03 процента в день.

В случае рассрочки налоговой задолженности НТД получает право снизить процентную ставку до 100 процентов. В настоящее время максимально возможное снижение составляет 50 процентов.

Процентная ставка снижается бессрочно с сегодняшних 0,06 процентов до 0,03 процентов.