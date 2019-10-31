Государство обещает сократить бюрократию при определении степени тяжести недуга

По состоянию на 31 марта 2019 г. в Эстонии было порядка 1800 детей со сложными диагнозами и тяжелым или глубоким недугом и с неизменным в плане диагноза состоянием здоровья. В 2018 г. в департамент социального страхования поступило 674 заявления о недуге детей с этим состоянием здоровья.
По данным кассы по безработице за 2017 и 2018 гг., в год подается в среднем 1400-1500 ходатайств на оценивание состояния, исключающего трудоспособность. Примерно в 90% случаев вместе с оценкой трудоспособности люди ходатайствовали и об определении степени тяжести недуга. В 2018 г. департамент социального страхования провел 1257 экспертиз, в ходе которых у людей с отсутствующей трудоспособностью был определен и недуг.
Исключающее трудоспособность состояние — это особенно тяжелое и неизменное состояние здоровья. К исключающим трудоспособность состояниям относятся раковая опухоль 4-й стадии, сформировавшаяся деменция, тяжелые или глубокие недостатки в развитии, диализ, управляемое дыхание или ситуация, когда человек является постоянным лежачим больным. В случае нетрудоспособности оценка может быть проведена в упрощенном порядке: врач-эксперт проверяет на основании данных о здоровье человека его состояние и составляет экспертное заключение.
Планируется, что изменения вступят в силу с 1 марта 2020 года.
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