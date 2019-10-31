Государство обещает сократить бюрократию при определении степени тяжести недуга

Также у детей с тяжелым или глубоким недугом, постоянное состояние которых остается неизменным или прогрессирует, можно будет определить степень тяжести недуга до достижения ими трудоспособного возраста.

”После вступления изменений в силу, людям трудоспособного возраста для определения недуга больше не придется описывать ограничения, продиктованные своим состоянием здоровья. Среди прочего, при помощи этого законопроекта мы планируем сократить бюрократию для находящихся в очень тяжелом положении детей с тяжелым и глубоким недугом и их родителей. Существующая система сопряжена с неразумной нагрузкой для людей с очень тяжелым состоянием здоровья и их близких”, — сказал министр социальных дел Танель Кийк.

Законопроект упростит процесс ходатайствования о недуге для детей с неизменным или прогрессирующим постоянным состоянием. ”Согласно действующему закону, степень тяжести недуга можно определить на период до трех лет. Это не разумное решение в случае детей, чье состояние постоянно остается неизменным или прогрессирует. В таких случаях мы планируем предоставить возможность определять степень тяжести недуга на более продолжительный срок, максимально — до достижения ребенком 16-летия. Я считаю важным продолжать сокращать ненужную бюрократию при ходатайстве о недуге, а также в сфере здравоохранения и социальной защиты в целом”, — добавил министр Танель Кийк.