Государство намерено ужесточить требования к организаторам обучения

Пресс-секретарь Кассы по безработицы Лаури Коол сообщил, что на их сайте могут разместить объявления все, кто выполняет условия законодательства по обучению взрослых.

"Но это не означает, что участие в них Касса по безработице автоматически поддерживает", — сказал Коол.

В то же время, организация считает, что рынок услуг по обучению требует упорядочения, и об этом уже давно идет речь.

Пресс-секретарь Министерства образования и науки Маргит Капак говорит что разрешения на обучение в части дополнительного обучения, сейчас не выдаются. Ведущие такое обучение учреждения должны предоставить слушателям достаточную информацию, чтобы люди сами решали, отвечает ли качество обучения их потребностям.

"Но сейчас в министерстве возникло понимание, что эта области требуется дополнительная регуляция, чтобы гарантировать качество всем учащимся независимости от сферы обучения", — сказала Капак и добавила, что в этом направлении в министерстве уже работают.