09.08.2019, 20:24

Государство намерено ужесточить требования к организаторам обучения


rus.delfi.ee
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Kose gümnaasiumi algkoolimaja
Foto on illustreeriv.Foto: Andres Putting

На странице Кассы по безработице можно найти уйму интересных курсов. В том числе, например, желающих приглашают научиться вычислять свой код успеха или овладеть секретами народной медицины. Государство однако намерено предъявлять более жесткие требования к учреждениям, предлагающим дополнительное обучение.

Пресс-секретарь Кассы по безработицы Лаури Коол сообщил, что на их сайте могут разместить объявления все, кто выполняет условия законодательства по обучению взрослых.

"Но это не означает, что участие в них Касса по безработице автоматически поддерживает", — сказал Коол.

В то же время, организация считает, что рынок услуг по обучению требует упорядочения, и об этом уже давно идет речь.

Пресс-секретарь Министерства образования и науки Маргит Капак говорит что разрешения на обучение в части дополнительного обучения, сейчас не выдаются. Ведущие такое обучение учреждения должны предоставить слушателям достаточную информацию, чтобы люди сами решали, отвечает ли качество обучения их потребностям.

"Но сейчас в министерстве возникло понимание, что эта области требуется дополнительная регуляция, чтобы гарантировать качество всем учащимся независимости от сферы обучения", — сказала Капак и добавила, что в этом направлении в министерстве уже работают.

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