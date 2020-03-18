Государство компенсирует работникам проблемных предприятий 70% от зарплаты. Условия определены

Совет Кассы по безработице пришел в среду вечером к договоренности, каким образом избежать в условиях вызванного коронавирусом экономического кризиса сокращений, передает ERR.

Согласно плану, компенсацию получат предприятия, чей оборот и доходы резко упали, а у сотрудников нет работы. С марта по май компенсация составит 70 процентов от брутто-дохода работника.

Для получения компенсации работодатель должен отвечать по меньшей мере двум из трех условий: 1. оборот предприятия снизился как минимум на 30% по сравнению с тем же периодом прошлого года; 2. по меньшей мере 30% работников сидят без работы; 3. зарплата работников упала по меньшей мере на 30%.

Касса по безработице возместит 70% средней брутто-зарплаты за предшествующие 12 месяцев, но не более, чем 1000 евро. В свою очередь у работодателя есть обязанность платить работнику не менее 150 евро, а также платить соответствующие налоги на рабочую силу.

Данная мера будет иметь обратную силу и действовать с 1 марта по 31 мая, работодатель сможет выбрать два получения компенсации два из этих трех месяцев.

Предполагается, что расходы на эту меру поддержки составят 250 млн евро. Утвердить план должно также правительство.

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Коронавирус COVID-19 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

или позвонить по телефону консультации семейного врача (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа . Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.

. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.

и с людьми, у которых проявляются симптомы. После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.

вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу. Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!