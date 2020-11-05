Государство хочет основательно изучить зарубежные эстонские общины

”Государство в ходе социологических исследований впервые будет столь масштабно изучать наши зарубежные общины. Мы используем полученную информацию в деле формирования более действенной политики в отношении соотечественников и для координации работы Всемирной эстонской программы, дабы активнее приобщать наших живущих на чужбине земляков к жизни Эстонии”, - сказала министр народонаселения Рийна Солман, добавив, что Эстония — одна из самых маленьких стран Европы, имеющая в то же время в общеевропейском контексте очень высокий уровень эмиграции населения.

”А жизнеспособность Эстонии обеспечивает стабильное народонаселение, сплочённое общество и связи с уехавшими земляками, где бы они ни находились.Благодаря этому нас больше и мы вместе, наш голос звучит громче. Это большая ценность — то, что наши земляки в других странах являются по сути послами доброй воли”, - заметила министр.

Заказанный опрос ”Исследование, связанное с иноэстонскими общинами и возвращением” будет проведён в 2020-2021 г. Цель работ — получение подробного обзора о составе землячеств, о том, каких услуг и помощи наши соотечественники ждут от эстонского государства.

Предстоит больше узнать о возможном намерении наших людей вернуться на родину, чтобы улучшить способствующую этому систему обслуживания или разработать новые виды услуг. Важной частью исследования является опрос, который начнётся в начале 2021 года. Им будут охвачены как граждане Эстонии, так и те, которые на основании национально-культурной идентичности считают себя эстонцами.

Работы будут проводиться Институтом балтийских исследований в сотрудничестве с Центром прикладной антропологии и обойдутся в 50 000 евро.

На днях начался и проводимый Министерством иностранных дел опрос членов зарубежных эстонских общин с целью выяснить, насколько они довольны консульскими услугами и возможностью участвовать в жизни Эстонии. Анкету можно найти на странице Министерства иностранных дел.