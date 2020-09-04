Государство готовится заплатить за тесты на коронавирус огромную сумму

"Договор подписан 27 августа с OÜ Medicum Eriarstiabi и Synlab Eesti OÜ. На основании рамочного договора максимальный объем заказываемой услуги составляет до 10 000 000 евро", - сообщил изданию Forte пресс-секретарь Департамента здоровья.

Он отметил, что тестирование оплачивает Больничная касса на основании прейскуранта соответственно реальному объему тестирования.

Договорные партнеры были выбраны на основе государственного тендера.

Согласно условиям тендера, партнеры должны обеспечить по Эстонии работу всей цепочки тестирования, включая оформление пациентам направлений, работу мобильных бригад у пациентов на дому, сплошное тестирование по заказу Департамента здоровья, при необходимости - увеличение числа мест для тестирования и создание дополнительных бригад, транспортировку проб, их анализ, информирование пациентов о результатах.

Согласно договору, партнеры также должны быть способны обеспечить функционирование одного пункта тестирования, который будет работать 8 часов в день 7 дней в неделю и быть способным обслужить 500 пациентов в неделю. Результаты анализов должны быть готовы не позднее 48 часов после взятия пробы.

Synlab и Medicum проводили тестирование и до этого (начиная с 20 марта), договорный объем услуг был соответственно 2,5 и 1,7 млн евро.



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(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

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