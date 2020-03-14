Государство готовится поддержать экономику кредитом

”Государство имеет больше возможностей брать кредиты и направлять деньги в экономику, и может это делать на более выгодных условиях, чем предприятия, — сказал министр финансов Мартин Хельме. — В трудное время важно сохранить наше предпринимательство в равновесии и избежать необратимых или структурных изменений, происходящмх по причине краткосрочного кризиса, поскольку преодолевать последствия этих изменений будет значительно дороже и труднее. В связи с этим мы предпринимаем шаги, позволяющие с помощью государственного кредита смягчить последствия для экономики Эстонии”.

В первую очередь приказом министра финансов в рамках выпуска краткосрочных облигаций повысится объем разрешенных к максимальному эмитированию долговых обязательств с 400 миллионов до одного миллиарда. Повышение общего лимита программы необходимо для того, чтобы позволить государственной казне гибко реагировать в случае возникновения более глубокого, чем прогнозируемый, дефицита денежного потока.

”Считаю разумным создать надежный финансовый буфер немедленно, поскольку на финансовых рынках непредсказуемая ситуация, и доступность, а также стоимость необходимых средств позднее могут быть менее благоприятными, — сказал Хельме. — Эти деньги не планируется расходовать сразу, так как у государства имеется собственный 1,3-миллиардный буфер”.

Более точные детали относительно эмиссии долговых обязательств еще выясняются и во многом зависят от объема и срочности финансового кредитования.