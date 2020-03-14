Государство готовится поддержать экономику кредитом

Министерство финансов готовится взять кредит в объеме до миллиарда евро с целью поддержать предпринимательство, оказавшееся по причине распространения коронавируса в трудной ситуации, и смягчить влияние кризиса.
”Государство имеет больше возможностей брать кредиты и направлять деньги в экономику, и может это делать на более выгодных условиях, чем предприятия, — сказал министр финансов Мартин Хельме. — В трудное время важно сохранить наше предпринимательство в равновесии и избежать необратимых или структурных изменений, происходящмх по причине краткосрочного кризиса, поскольку преодолевать последствия этих изменений будет значительно дороже и труднее. В связи с этим мы предпринимаем шаги, позволяющие с помощью государственного кредита смягчить последствия для экономики Эстонии”.
В первую очередь приказом министра финансов в рамках выпуска краткосрочных облигаций повысится объем разрешенных к максимальному эмитированию долговых обязательств с 400 миллионов до одного миллиарда. Повышение общего лимита программы необходимо для того, чтобы позволить государственной казне гибко реагировать в случае возникновения более глубокого, чем прогнозируемый, дефицита денежного потока.
”Считаю разумным создать надежный финансовый буфер немедленно, поскольку на финансовых рынках непредсказуемая ситуация, и доступность, а также стоимость необходимых средств позднее могут быть менее благоприятными, — сказал Хельме. — Эти деньги не планируется расходовать сразу, так как у государства имеется собственный 1,3-миллиардный буфер”.
Более точные детали относительно эмиссии долговых обязательств еще выясняются и во многом зависят от объема и срочности финансового кредитования.
”Для поддержки предпринимательства и стимулирования экономики существуют разные способы, и мы рассматриваем наиболее подходящие из них, — сказал Хельме. — Государство не может взять на себя все расходы и все неполученные доходы, но мы обязательно поддержим предпринимателей, чтобы пережить кризис по возможности более мягко”.
Срочными и непосредственными мерами по поддержанию экономики являются обеспечение ликвидности предприятий, гарантии по кредитам и рефинансирование. Разработкой необходимых решений под руководством министра финансов занимается специальная рабочая группа по предотвращению экономического влияния в результате распространения коронавируса.
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