”Государство делает что хочет, а я страдаю!” Новые скоростные шоссе перевернули жизнь придорожных деревень с ног на голову

Некоторые магазины были вынуждены закрыться. Из немногих заведений, оставшихся в округе, можно назвать трактир Viitna kõrts и шашлычную Artur в Рымеда. ”Клиенты приезжают со всей Эстонии, от Таллинна до Нарвы. Они знают и доверяют нам”, — говорит хозяйка шашлычной Диана Нерсесян.

”Чтобы выжить, надо уважать и еду, и клиентов”, — продолжает владелец заведения Владимир Нерсесян. И отец, и дочь отмечают, что одной из основных проблем является существенно ухудшившееся автобусное сообщение. ”Наши работники не могу приехать сюда на работу из Раквере, так как автобусы больше здесь не останавливаются”, — сетует мужчина.

В расположенной в 20 км от Вийтна деревне Хальяла также большие проблемы с общественным транспортом. Когда недалеко была построена дорожная развязка, многие автобусы просто перестали ходить в Хальяла, и местным жителям приходится добираться до ближайшей остановки своим ходом.

Владелец магазина в Ааспере Александр Рейнеберг очень зол. По его мнению, Департамент шоссейных дорог сделал все, чтобы убить в деревне предпринимательство. Еще недавно он воевал со строителями, которые установили перед зданием ограждения, из-за чего прохожим было трудно попасть в магазин. ”А теперь выясняется, что перед магазином будет построена 600-метровая стена для поглощения шума!”, — возмущен мужчина. Не удивительно, что магазин, проработавший на этом месте 50 лет, вынужден теперь закрыться. Узнал Рейнеберг о строительстве стены случайно. ”Государство делает на своей земле, что хочет, а я прозябаю!”, — резюмирует он.

Mäo Sämmi Grill готовит мясо на углях уже с 1998 года. Заведующая заведения Энно Вааб отмечает, что после строительства объездного пути ситуация плачевна и количество клиентов сильно уменьшилось. При этом оптимизма женщина не теряет и говорит, что людям нужно время, чтобы привыкнуть, а пока немного положение можно исправить путем установления рекламных баннеров у трассы.

Безусловно, есть и те, кто рад строительству трассы. Например, предприниматели Козе-Ристи у шоссе Таллинн-Тарту в восторге от того, что дорожное движение стало менее оживленным. ”Клиенты могут спокойно приезжать из Козе”, — аргументирует Эско Хунт из мастерской по ремонту техники. Рад спокойствию и безопасности и Тимо Уйбопуу из расположившейся рядом автомастерской. ”Раньше порой приходилось ждать по 15 минут, пока удастся перейти дорогу”, — отмечает он.