31.10.2019, 19:10

Государственный суд: Закон о семейных компенсациях частично противоречит Конституции


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Государственный суд: Закон о семейных компенсациях частично противоречит Конституции
Andres Putting

Коллегия конституционного надзора Государственного суда Эстонии признала в среду противоречащей Конституции ту часть Закона о семейных компенсациях, которая при вычислении размера родительской компенсации не берет в расчет выплаченные получателю компенсации возмещение по причине неплатежеспособности (банкротства) работодателя. Государственный суд подчеркнул, что простота обслуживания системы родительских компенсаций и экономия расходов не оправдывают различное обхождение с получателями пособия.

В рассмотренном судом деле стороны спорили о том, правильно ли Департамент социального страхования применил закон, когда при определении размера родительской компенсации не учел социальный налог, уплаченный с полученного от Кассы по безработицы возмещения по неплатежеспособности работодателя. Если бы департамент учел этот налог, то родительская компенсация истца была бы на 673 евро за календарный месяц больше.

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Административный суд счел, что формулировка закона ясна и не предполагает учета при вычислении размера родительской компенсации в общей сумме уплаченного за лицо социального налога тот социальный налог, который был уплачен Кассой по безработице с выплаченного работнику возмещения по банкротству работодателя. Окружной суд признал Закон о семейных компенсациях частично противоречащим Конституции, удовлетворил жалобу и отменил решение Департамента социального страхования.

Государственный суд удовлетворил поданное Таллиннским окружным судом ходатайство признать противоречащим Конституции Закон о родительских компенсациях в той его части, которая не берет в расчет при вычислении размера компенсации социальный налог, уплаченный с выплаченного возмещения по банкротству.

Государственный суд пояснил, что законодатель должен в вопросе родительских компенсаций следовать исходящему из Конституции принципу равного обращения, который запрещает в схожих ситуациях неравное отношения к людям.

В данном случае основное различие людей, находящихся схожих ситуациях, состоит в том, что в одном случае человеку идет доход от Кассы по безработице, которая и выплачивает с суммы дохода социальный налог, а в другом случае это делает работодатель. Социальный налог, выплаченный с зарплаты берется в расчет при определении размера родительской компенсации, а налог, выплаченный Кассой по безработице с возмещения по неплатежеспособности работодателя — не учитывается.

Коллегия считает, что простота функционирования системы и экономия расходов не оправдывают такое различное отношение.

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