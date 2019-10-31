Государственный суд: Закон о семейных компенсациях частично противоречит Конституции

Государственный суд удовлетворил поданное Таллиннским окружным судом ходатайство признать противоречащим Конституции Закон о родительских компенсациях в той его части, которая не берет в расчет при вычислении размера компенсации социальный налог, уплаченный с выплаченного возмещения по банкротству.

Государственный суд пояснил, что законодатель должен в вопросе родительских компенсаций следовать исходящему из Конституции принципу равного обращения, который запрещает в схожих ситуациях неравное отношения к людям.

В данном случае основное различие людей, находящихся схожих ситуациях, состоит в том, что в одном случае человеку идет доход от Кассы по безработице, которая и выплачивает с суммы дохода социальный налог, а в другом случае это делает работодатель. Социальный налог, выплаченный с зарплаты берется в расчет при определении размера родительской компенсации, а налог, выплаченный Кассой по безработице с возмещения по неплатежеспособности работодателя — не учитывается.

Коллегия считает, что простота функционирования системы и экономия расходов не оправдывают такое различное отношение.