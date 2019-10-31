Государственный суд: Закон о семейных компенсациях частично противоречит Конституции
Коллегия конституционного надзора Государственного суда Эстонии признала в среду противоречащей Конституции ту часть Закона о семейных компенсациях, которая при вычислении размера родительской компенсации не берет в расчет выплаченные получателю компенсации возмещение по причине неплатежеспособности (банкротства) работодателя. Государственный суд подчеркнул, что простота обслуживания системы родительских компенсаций и экономия расходов не оправдывают различное обхождение с получателями пособия.
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