Государственный суд: оставлять парковочные штрафы под дворниками неразумно только в случае урагана

В Госсуде рассматривалось гражданское дело по иску OÜ Europark Estonia. Согласно заявлению истца, на его парковочной территории ответчик в течение полутора лет оставил без уплаты 11 парковочный штрафов.

По утверждению владельца парковки, ответчика каждый раз извещали о штрафе, оставляя квитанцию между дворников на лобовом стекле автомобиля. Как заявил ответчик, извещений о штрафах он не получал. В этом и состоял предмет спора насчет того, оставлять извещения между дворниками автомобиля - приемлемый способ извещения о штрафе?

Харьюский уездный суд удовлетворил иск Europark. Таллиннский окружной суд с решением суда первой инстанции не согласился и отменил его. Суд второй инстанции мотивировал это тем, что истцу был известен как ответственный пользователь транспортного средства, так и его контактные данные.