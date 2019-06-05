Государственный суд: оставлять парковочные штрафы под дворниками неразумно только в случае урагана

По оценке гражданской коллегии Государственного суда, такой способ извещения о штрафе всё-таки можно считать разумным. Оставлять извещение между дворниками неразумно только в исключительных случаях, таких как ураган и при других природных катастрофах. Если таковых исключительных обстоятельств нет, то лицо, выставляющее извещение, вправе рассчитывать, что квитанция будет оштрафованным получена.
Как считает коллегия Госсуда, само по себе то обстоятельство, что выставляющему штраф лицу был известен ответственный пользователь транспортного средства и его контактные данные, не делает указанный способ доставки извещения неразумным.
Поэтому Государственный суд отменил решение окружного суда и отправил дело на новое рассмотрение в суд второй инстанции. Окружной суд при новом рассмотрении дела должен также оценить все представленные ответчиком в апелляционной жалобе утверждения.
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