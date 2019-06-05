05.06.2019, 17:02

Государственный суд: оставлять парковочные штрафы под дворниками неразумно только в случае урагана

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Государственный суд: оставлять парковочные штрафы под дворниками неразумно только в случае урагана
Andres Putting

Гражданская коллегия Государственного суда приняла сегодня решение, в котором находит, что оставлять извещения о парковочных штрафах под дворниками автомобилей нельзя признать разумным только в исключительных случаях, таких как ураган и другие природные катастрофы.

В Госсуде рассматривалось гражданское дело по иску Europark Estonia. Согласно заявлению истца, на его парковочной территории ответчик в течение полутора лет оставил без уплаты 11 парковочный штрафов.

По утверждению владельца парковки, ответчика каждый раз извещали о штрафе, оставляя квитанцию между дворников на лобовом стекле автомобиля. Как заявил ответчик, извещений о штрафах он не получал. В этом и состоял предмет спора насчет того, оставлять извещения между дворниками автомобиля - приемлемый способ извещения о штрафе?

Харьюский уездный суд удовлетворил иск Europark. Таллиннский окружной суд с решением суда первой инстанции не согласился и отменил его. Суд второй инстанции мотивировал это тем, что истцу был известен как ответственный пользователь транспортного средства, так и его контактные данные.

По оценке гражданской коллегии Государственного суда, такой способ извещения о штрафе всё-таки можно считать разумным. Оставлять извещение между дворниками неразумно только в исключительных случаях, таких как ураган и при других природных катастрофах. Если таковых исключительных обстоятельств нет, то лицо, выставляющее извещение, вправе рассчитывать, что квитанция будет оштрафованным получена.

Как считает коллегия Госсуда, само по себе то обстоятельство, что выставляющему штраф лицу был известен ответственный пользователь транспортного средства и его контактные данные, не делает указанный способ доставки извещения неразумным.

Поэтому Государственный суд отменил решение окружного суда и отправил дело на новое рассмотрение в суд второй инстанции. Окружной суд при новом рассмотрении дела должен также оценить все представленные ответчиком в апелляционной жалобе утверждения.

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