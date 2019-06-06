Государственный суд: MTA уволил Керт Кинго незаконно. Ей причитается солидная компенсация

По мнению Госсуда, освобождение от должности Кинго за эти действия было незаконно. Поскольку Кинго записала и передала запись с целью доказать придирки по работе.

Суть спора, поступившего в Государственный суд, касался вопроса: мог ли истец (Кинго) тайно записать проведенную с ней рабочую встречу и затем передать запись гендиректору и в отдел внутреннего контроля, чтобы доказать якобы имевшие место придирки.

Расследование факта придирок не выявило, но МТА освободил истца от должности в дисциплинарном порядке на основании того, что она нарушила действовавший в то время закон о защите личных данных, так как не спросила у проводившего беседу чиновника МТА согласие на запись.

Госсуд считает, что ссылка МТА на соответствующую директиву по защите данных некорректна.

По мнению Госсуда, обоснованный интерес Кинго доказать неправильное к ней отношение был весомей интересов проводившего беседу чиновника МТА.

Госсуда считает, что у истца был весомые основания получить необходимые доказательства придирок, чтобы требовать их прекращения.

Решение госсуда обязывает МТА выплатить Керт Кинго компенсацию в размере трехмесячного среднего оклада, а также неполученную зарплату за время противоправного отстранения от работы.