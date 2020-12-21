Государственный план действий по борьбе с раком пойдет на всеобщее обсуждение

Рабочая версия плана действий по борьбе с раком была подготовлена ​​под руководством Института развития здоровья в сотрудничестве со специалистами, представителями пациентов, Больничной кассой и Министерством социальных дел. На вебинаре будет представлен обзор содержания рабочей версии плана действий по борьбе с раком и процесс его составления.

”Рак оказывает все большее влияние на здоровье жителей Эстонии. Ежегодно в Эстонии раком заболевают около 9000 человек. По мнению экспертов, треть всех случаев рака можно предотвратить с помощью своевременной профилактики, а при раннем обнаружении рака человека можно вылечить. В качестве важного шага Больничная касса начнет в следующем году финансирование скрининга на рак для незастрахованных людей, что поможет сократить отсрочки в лечении рака и, как следствие, ущерб здоровью и преждевременную смертность. Тем не менее, предстоит еще пройти долгий путь для достижения более эффективного и продуманного контроля над раком. План действий по борьбе с раком, который будет разработан в рамках широкого сотрудничества, поможет нам предпринять необходимые шаги вместе”, — сказал министр социальных дел Танель Кийк.

По словам доктора Вахура Валвере, председателя Эстонского союза борьбы с раком, Эстония сделала большой шаг вперед в борьбе с раком, присоединившись к Всемирной декларации рака в прошлом году. ”Как эксперт в этой области, я очень рад, что, несмотря на очень трудные времена, в настоящее время завершается разработка основанного на фактических данных плана действий по борьбе с раком в Эстонии, охватывающего все области борьбы с раком от профилактики и лечения рака до реабилитации, поддержки и лечения в конце жизни, а также исследований и обучения специалистов. В то же время важно оценивать эффективность борьбы с раком как последовательно, так и в долгосрочной перспективе”, — сказал доктор Вахур Валвере.

План действий по борьбе с раком представляет собой основу, охватывающую все области борьбы с раком, от профилактики, диагностики и лечения до постракового периода. План действий направлен на сокращение числа случаев рака и смертей, а также на улучшение качества жизни больных раком.