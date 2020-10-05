Государственный инфотелефон Центра тревоги ищет волонтеров

Добровольцы необходимы для повышения готовности Государственного инфотелефона Центра тревоги 1247 к кризисным ситуациям. Целью является готовность круглосуточно предоставлять бесплатную утвержденную государством информацию в такой неожиданной и сложной ситуации, когда потребность людей в информации массово возрастает.

”Став волонтером Центра тревоги, человек может оказывать людям помощь и поддержку в действительно трудное время”, — сказала Кятлин Алвела, генеральный директор Центра тревоги. Она пояснила, что Государственный инфотелефон Центра тревоги 1247 был создан в кризисный период во время особого положения, и поскольку потребность в информации была крайне высокой, то к работе привлекли добровольцев. ”Это удивительно, как жители Эстонии были готовы помогать друг другу в кризисное время и хотели быть по-настоящему полезны. Мы надеемся и сейчас найти таких людей”, — сказала Алвела.

Одним из направлений развития Центра тревоги является развитие сотрудничества между государством и гражданами, чтобы больше помогать людям и понимать, где именно помощь нужна больше всего. Государственный инфотелефон Центра тревоги 1247 является одним из способов, помогающих государству стать более доступным для своих граждан.

Быть волонтером в Центре тревоги — это хороший способ отвлечься от повседневной рутины и стать частью сплоченной и развивающейся команды. ”Наш опыт во время кризиса показал, что после окончания волонтерской работы несколько человек захотели присоединиться к Центру тревоги на постоянной основе и теперь являются частью нашей ежедневной команды”, –добавила Алвела.

Вы можете стать волонтером, если у вас среднее образование и вы владеете эстонским и русским языком. Пригодится также владение другими языками. Кроме того, волонтер должен обладать чувством эмпатии, быть открытым и добросовестным.

Анкету волонтера Центра тревоги можно заполнить на сайте Центра тревоги www.hairekeskus.ee

После того, как вы отправите анкету, Центр тревоги свяжется вами, чтобы более подробно обсудить возможность стать волонтером Центра тревоги.