Государственный инфотелефон Центра тревоги 1247 ждет в свои ряды волонтеров

Государственный инфотелефон Центра тревоги 1247 начал работу прошлой весной, чтобы делиться информацией, связанной с распространением вируса, и поддерживать людей в сложившихся обстоятельствах. На сегодняшний день мы уже ответили на 137 тысяч звонков. Это доказывает, что помимо номера службы экстренной помощи 112 людям также нужен канал для получения и предоставления информации от государства.

”Хотя особое положение было отменено, телефон 1247 продолжил свою работу и сегодня обслуживает около 600 звонков в день. Получить необходимые ответы людям помогают не только сотрудники Центра тревоги, но и волонтеры. Сейчас мы проводим дополнительный набор последних”, — пояснила генеральный директор Центра тревоги Кятлин Алвела.

Сегодня телефон 1247 по-прежнему отвечает на вопросы, преимущественно связанные с вирусом, его распространением и введенными ограничениями. Задать вопрос и получить ответ можно на эстонском, английском и русском языках.

”Реальность такова, что информация о распространении вируса и способах предотвращения этого постоянно меняется. Мы ясно видим, что люди хотят общаться с государством, и телефон 1247 зарекомендовал себя, и как место, где можно получить ответ, и как место, позволяющее фиксировать вызывающие вопросы темы. Тем самым, это, несомненно, важная возможность внести свой вклад в решение кризиса и помочь тем, кто в этом нуждается”, — отметила Алвела, по словам которой Центр тревоги ищет не менее 100 волонтеров.

Чтобы стать волонтером Центра тревоги, необходимо заполнить анкету на www.hairekeskus.ee. Затем с вами свяжутся, чтобы узнать, насколько вы подходите для волонтерской деятельности. Подходящий кандидат должен быть гражданином Эстонии, иметь как минимум среднее образование, а также владеть эстонским и русским языками.