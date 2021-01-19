19.01.2021, 09:40

Государственный инфотелефон Центра тревоги 1247 ждет в свои ряды волонтеров


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Kätlin Alvela
Kätlin AlvelaFoto: Rauno Volmar

Одним из важных звеньев в разрешении продолжающегося кризиса здоровья является круглосуточный государственный инфотелефон 1247, по которому можно получить необходимые ответы. Для обслуживания инфотелефона, Центр тревоги ищет волонтеров.

Государственный инфотелефон Центра тревоги 1247 начал работу прошлой весной, чтобы делиться информацией, связанной с распространением вируса, и поддерживать людей в сложившихся обстоятельствах. На сегодняшний день мы уже ответили на 137 тысяч звонков. Это доказывает, что помимо номера службы экстренной помощи 112 людям также нужен канал для получения и предоставления информации от государства.

”Хотя особое положение было отменено, телефон 1247 продолжил свою работу и сегодня обслуживает около 600 звонков в день. Получить необходимые ответы людям помогают не только сотрудники Центра тревоги, но и волонтеры. Сейчас мы проводим дополнительный набор последних”, — пояснила генеральный директор Центра тревоги Кятлин Алвела.

Сегодня телефон 1247 по-прежнему отвечает на вопросы, преимущественно связанные с вирусом, его распространением и введенными ограничениями. Задать вопрос и получить ответ можно на эстонском, английском и русском языках.

”Реальность такова, что информация о распространении вируса и способах предотвращения этого постоянно меняется. Мы ясно видим, что люди хотят общаться с государством, и телефон 1247 зарекомендовал себя, и как место, где можно получить ответ, и как место, позволяющее фиксировать вызывающие вопросы темы. Тем самым, это, несомненно, важная возможность внести свой вклад в решение кризиса и помочь тем, кто в этом нуждается”, — отметила Алвела, по словам которой Центр тревоги ищет не менее 100 волонтеров.

Чтобы стать волонтером Центра тревоги, необходимо заполнить анкету на www.hairekeskus.ee. Затем с вами свяжутся, чтобы узнать, насколько вы подходите для волонтерской деятельности. Подходящий кандидат должен быть гражданином Эстонии, иметь как минимум среднее образование, а также владеть эстонским и русским языками.

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