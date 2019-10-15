15.10.2019, 13:54

Государственная прокуратура не нашла оснований для возбуждения дела против бывшего руководителя Vaba Lava

 (1)
rus.delfi.ee
EST 2
Steven-Hristo Evestus
Steven-Hristo EvestusFoto: Mana Kaasik

Государственная прокуратура не нашла в заявлении Лео Кунмана оснований для возбуждения уголовного дела против Стевена-Христо Эвестуса и Трийн Олев.

В заявлении о преступлении значится, что бывший государственный прокурор Стевен-Христо Эвестус и окружной прокурор Трийну Олев вынудили Прийта Кутсера дать ложные показания по делу Эдгара Сависаара.

Пресс-секретарь окружной прокуратуры Оля Кивистик сказала, что к жалобе прилагался похожий на стенограмму текст, но не было представлено ни записи, ни пояснений, при каких обстоятельствах и кто составил этот текст, в связи с чем заслуживающим доверия его считать нельзя. ”Также из текста не следует, что кто-то принуждал кого-то к даче ложных показаний”, — добавила она.

Также был принят во внимание тот факт, что защитник Кутсера Райко Пааас говорил в СМИ, что прокуроры никогда не склоняли его клиента ко лжи.

Кунман имеет право обжаловать решение прокуратуры.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: