Государственная метеослужба: на такое же жаркое лето, как в прошлом году, надеяться не стоит

Она отмечает, что ближайшие дни будут дождливыми, однако вскоре дождевые тучи могут рассеяться и температура воздуха вновь поднимется на отметку выше средней.

”Если май ограничится достаточно малым количество осадков и будет теплее обычного, то погода попытается достичь равновесия и компенсировать это в последующие месяцы, — отмечает синоптик. — Обычно в этом качестве выступает июнь. В этом году также до воздушного пространства Балтийского могут дойти области низкого давления, которые принесут с собой дожди. Однако невозможно сказать, когда это произойдет — уже в начале месяца или во второй его трети. Скорее всего, в результате смен тепла и прохлады июнь выдаст средние показатели или окажется чуть более прохладным”.

Пальяк отмечает, что обычно после сухой и теплой весны лето в целом выдается теплее среднего, поэтому не исключено, что июль и август будут немного теплее обычного. ”Однако, безусловно, не следует завышать ожиданий и надеяться на такую же сухую и преимущественно солнечную погоду, какая была прошлым летом”, — говорит она. Скорее всего, температура воздуха будет сильно колебаться и будет довольно дождливо, особенно в начале июля и в августе.

Синоптик говорит, что на настоящий момент как ведущая европейская модель прогнозирования погоды ECMWF, так и ее американский аналог GFS придерживаются единого мнения: на восточном побережье Балтийского моря лето будет либо близким к среднему, либо немного теплее.