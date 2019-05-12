12.05.2019, 21:25

Государственная метеослужба: на такое же жаркое лето, как в прошлом году, надеяться не стоит

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rus.delfi.ee
EST 9
Pärnu rand 26.06
Pärnu randFoto: Ago Tammik

Предсказатели погоды говорят, что на очень жаркое лето надеяться не приходится. Что касается официального прогноза, то, по словам синоптика Государственной метеослужбы Тайми Пальяк, лето будет скорее теплым, чем холодным, пишет Maaleht.

Она отмечает, что ближайшие дни будут дождливыми, однако вскоре дождевые тучи могут рассеяться и температура воздуха вновь поднимется на отметку выше средней.

”Если май ограничится достаточно малым количество осадков и будет теплее обычного, то погода попытается достичь равновесия и компенсировать это в последующие месяцы, — отмечает синоптик. — Обычно в этом качестве выступает июнь. В этом году также до воздушного пространства Балтийского могут дойти области низкого давления, которые принесут с собой дожди. Однако невозможно сказать, когда это произойдет — уже в начале месяца или во второй его трети. Скорее всего, в результате смен тепла и прохлады июнь выдаст средние показатели или окажется чуть более прохладным”.

Пальяк отмечает, что обычно после сухой и теплой весны лето в целом выдается теплее среднего, поэтому не исключено, что июль и август будут немного теплее обычного. ”Однако, безусловно, не следует завышать ожиданий и надеяться на такую же сухую и преимущественно солнечную погоду, какая была прошлым летом”, — говорит она. Скорее всего, температура воздуха будет сильно колебаться и будет довольно дождливо, особенно в начале июля и в августе.

Синоптик говорит, что на настоящий момент как ведущая европейская модель прогнозирования погоды ECMWF, так и ее американский аналог GFS придерживаются единого мнения: на восточном побережье Балтийского моря лето будет либо близким к среднему, либо немного теплее.

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