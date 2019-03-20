Гости крупных мероприятий смогут бесплатно пользоваться столичным общественным транспортом

В программе E+Motion участвует Кадриоргская немецкая гимназия: с 31 марта по 6 апреля прибудут делегации из Австрии, Италии, Франции и Германии — 80 учеников и 15 педагогов поселятся в семьях учеников гимназии. Гостям будут выданы бейджи, которые позволят им бесплатно перемещаться по городу на общественном транспорте.

С 25 по 31 марта АО Shiftworks проводит музыкальный фестиваль Tallinn Music Week 2019. Артисты, волонтеры и организаторы смогут передвигаться между площадками на общественном транспорте бесплатно. На фестиваль прибудут 1000 делегатов, им будут выданы специальные браслеты и бейджи, обеспечивающие бесплатный проезд на время фестиваля.

Недоходное объединение Академия баскетбола ”Таллиннский Калев” проводит с 12 по 15 сентября Девятый международный баскетбольный турнир для детей и молодежи Tallinn Open Cup 2019, а также с 26 по 29 декабря Tallinn Christmas Cup 2019. Около 2000 участников из Эстонии, Латвии, Литвы, Украины, России, Беларуси, Казахстана, Польши, Финляндии и Швеции, а также их тренеры и сопровождающие также при наличии браслетов смогут бесплатно пользоваться транспортом во время проведения турниров.

В связи с проведением этих мероприятий транспортные расходы не возрастут, как и объем перевозок.