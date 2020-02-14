Гостей Таллиннского зоопарка будет возить беспилотный автобус
Сегодня в столичном зоопарке публике был продемонстрирован беспилотный автобус, который станет обслуживать посетителей этой весной.
Сегодня в столичном зоопарке публике был продемонстрирован беспилотный автобус, который станет обслуживать посетителей этой весной.
Беспилотный автобус, работающий на электричестве, проходит испытания в зоопарке уже со 2 декабря. Новое транспортное средство, которое будет передвигаться по территории Таллиннского зоопарка, вмещает восемь пассажиров, и его предельная скорость составляет 20 км/ч — максимально разрешенная скорость в зоопарке. Разработано несколько вариантов машрута, окончательный будет определен, исходя из пожеланий посетителей.
Таллиннский зоопарк — первый в мире зоопарк, в котором можно будет передвигаться на беспилотном автобусе. ”То, что когда-то мы видели лишь в кино, стало реальностью — будущее действительно уже настало”, — сказал мэр Михаил Кылварт.
Директор зоопарка Тийт Маран отметил, что большая территория — это одновременно и преимущество, и зачастую вызов для посетителей. ”Наша большая территория — это то, что выгодно отличает Таллиннский зоопарк от многих других. Однако для посетителей прогулка можеть оказаться утомительной. Подобный самодвижущийся и безопасный транспорт — идеальное решение для более быстрого передвижения в зоопарке, — добавил Маран. — Разработка окончательного решения, которое лучше всего подойдет для зоопарка, еще продолжается, но для посетителей оно добавит удобства”, — заключил директор зоопарка.
Беспилотный автобус финансируется фирмой Auve Tech, а цель проведения тестовых поездок — получить ценную обратную связь от пассажиров, чтобы использовать ее в будущих разработках.
”Зоопарк идеально подходит для применения самоходного транспорта, поскольку это большая закрытая территория, на которой транспортное средство может с успехом применяться, здесь мы может проработать разные ситуации. Замечательно, что сотрудничество с Таллиннским зоопарком активно развивается — помимо разработки транспортного средства, мы можем также представить посетителям зоопарка транспорт будущего”, — заметил действующий руководитель фирмы Auve Tech Йоханнес Моссов.
Самоходный автобус разработан в сотрудничестве TalTech и Auve Techi, проект был инициирован 2,5 года назад, когда стороны приступили к разработке самоходного автобуса в качестве подарка к 100-летию Эстонской Республики.
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