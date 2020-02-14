Гостей Таллиннского зоопарка будет возить беспилотный автобус

Беспилотный автобус, работающий на электричестве, проходит испытания в зоопарке уже со 2 декабря. Новое транспортное средство, которое будет передвигаться по территории Таллиннского зоопарка, вмещает восемь пассажиров, и его предельная скорость составляет 20 км/ч — максимально разрешенная скорость в зоопарке. Разработано несколько вариантов машрута, окончательный будет определен, исходя из пожеланий посетителей.

Таллиннский зоопарк — первый в мире зоопарк, в котором можно будет передвигаться на беспилотном автобусе. ”То, что когда-то мы видели лишь в кино, стало реальностью — будущее действительно уже настало”, — сказал мэр Михаил Кылварт.

Директор зоопарка Тийт Маран отметил, что большая территория — это одновременно и преимущество, и зачастую вызов для посетителей. ”Наша большая территория — это то, что выгодно отличает Таллиннский зоопарк от многих других. Однако для посетителей прогулка можеть оказаться утомительной. Подобный самодвижущийся и безопасный транспорт — идеальное решение для более быстрого передвижения в зоопарке, — добавил Маран. — Разработка окончательного решения, которое лучше всего подойдет для зоопарка, еще продолжается, но для посетителей оно добавит удобства”, — заключил директор зоопарка.

Беспилотный автобус финансируется фирмой Auve Tech, а цель проведения тестовых поездок — получить ценную обратную связь от пассажиров, чтобы использовать ее в будущих разработках.