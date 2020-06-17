Госсуд велел Центристской партии вернуть в госбюджет 110 100 евро
Административная коллегия Государственного суда в среду вынесла решение, по которому Центристской партии придется вернуть в государственный бюджет 110 100 евро, передает RusERR.
Административная коллегия Государственного суда в среду вынесла решение, по которому Центристской партии придется вернуть в государственный бюджет 110 100 евро, передает RusERR.
Ранее политическая сила проиграла спор комиссии как в административном, так и в окружном суде, но 5 ноября 2019 года высший судебный орган Эстонии принял в производство ее кассационную жалобу, решение по которой было вынесено 17 июня.
По оценке Госсуда, суды двух первых инстанций приняли верное решение и партия должна вернуть деньги, истинное происхождение которых было не установлено.
В феврале 2017 года Комиссия по надзору за финансированием партий сделала Центристской партии предписание, потребовав перевести в госбюджет полученные анонимно, а потому считающиеся запрещенными пожертвования в размере 110 100 евро.
"Началом для делопроизводства послужил избыток наличных средств в отчетах за 2014 финансовый год партии. В ходе производства выявили неясные обстоятельства при обращении наличных денег, что также подтвердил заказанный комиссией внеочередной аудит", — значилось в сообщении комиссии.
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