Госсуд велел Центристской партии вернуть в госбюджет 110 100 евро

Ранее политическая сила проиграла спор комиссии как в административном, так и в окружном суде, но 5 ноября 2019 года высший судебный орган Эстонии принял в производство ее кассационную жалобу, решение по которой было вынесено 17 июня.

По оценке Госсуда, суды двух первых инстанций приняли верное решение и партия должна вернуть деньги, истинное происхождение которых было не установлено.

В феврале 2017 года Комиссия по надзору за финансированием партий сделала Центристской партии предписание, потребовав перевести в госбюджет полученные анонимно, а потому считающиеся запрещенными пожертвования в размере 110 100 евро.

"Началом для делопроизводства послужил избыток наличных средств в отчетах за 2014 финансовый год партии. В ходе производства выявили неясные обстоятельства при обращении наличных денег, что также подтвердил заказанный комиссией внеочередной аудит", — значилось в сообщении комиссии.