Госсуд удовлетворил ходатайство Кальюлайд о признании незаконной тайной слежки со стороны Сил обороны

Помимо прочего, закон разрешал Силам обороны тайно проверять личные данные в базах данных, использовать подставные данные или методы конспирации и тайно следить за людьми.

Несмотря на то, что слежка ограничивается 24 часами, Кальюлайд посчитала наделение Сил обороны подобным правом противоречащим задачам Конституции и роли Сил обороны в демократичном обществе. Президент считает, что Силы обороны в мирное время не должны обладать теми же полномочиями, что имеют органы безопасности и охраны правопорядка (к примеру, КаПо и полиция).

Право на скрытую слежку может привести к нарушению конституционных прав человека, в том числе права на неприкосновенность личной и семейной жизни, жилища и тайну переписки.

Как мы уже писали ранее, парламент Эстонии принял 20 февраля поправки в закон, касающийся организации военной службы, которые глава государства оставил непровозглашенными, так как, по мнению Кальюлайд, поправки противоречат Конституции и существенно задевают основные права человека.

29 мая Рийгикогу вновь принял данные проправки в неизменном виде и передал президенту на провозглашение. Глава эстонского государства решила закон не провозглашать и обратилась в Государственный суд.