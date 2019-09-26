Госсуд — родителям больного раком ребенка: нельзя требовать у больницы использования не общепризнанного метода лечения

Госсуд постановил, что в определенных случаях закон допускает использование не общепризнанного метода лечения, но у пациента отсутствует право требовать подобный тип лечения.

Согласно оценке Госсуда, закон позволяет поставщику медицинских услуг использовать не общепризнанный метод лечения для находящегося в крайне тяжелом состоянии пациента лишь в том случае, когда обыденные методы обещают меньший успех, а пациента оповестили о сущности данного метода и возможных последствиях и он дал свое согласие.

Однако у пациента отсутствует право требовать подобное лечение, поэтому не общепризнанное лечение можно использовать лишь при соглашению, то есть если поставщик медицинских услуг согласен на это.

В Таллиннской детской больнице борется за свою жизнь больная раком 16-летняя Мирьям, которая уже неделями находится в коме. Из-за рака она прошла химиотерапию и, по утверждению ее матери, Мирьям после химиотерапии страдает от множества осложнений.

По оценке матери, химиотерапия принесла ее ребенку больше вреда, чем пользы. Мать Мирьям считает, что для больного раком могла бы быть возможность требовать и более человечного лечения, например, введения через вену большой дозы витамина С. Часть экспертов альтернативной медицины верит, что это уничтожило бы плохие раковые клетки, оставив обычные клетки незатронутыми.

Именно поэтому она весной подала в суд на Таллиннскую детскую больницу с требованием обязать провести очень необычное лечение.

Уездный и окружной суды вообще отказались рассматривать дело, и только Госсуд в сентябре принял вопрос к рассмотрению, в итоге не удовлетворив жалобу родителей Мирьям.