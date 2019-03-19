Госсуд решил, что Анастасия Коваленко не должна опровергать представленные в ее магистерской работе утверждения

Анастасия Коваленко подала кассационную жалобу в Госсуд, в которой просила отменить решение окружного суда и оставить в силе решение уездного суда или в качестве альтернативы оставить иск без удовлетворения. В том же судебном деле подало кассационную жалобу и BLRT Grupp Aktsiaselts, но Госсуд не принял жалобу истца в производство.

Опираясь на прежнюю практику Госсуда, гражданская коллегия Государственного суда в сегодняшнем решении объяснила, что потерпевший, как правило, имеет право требовать у опубликовавшего неверные данные о нем лица опровержения этих данных только тем же способом и в том же месте, как и где их опубликовали. Это означает, что если данные опубликовали в издании СМИ, можно требовать опровержения данных в том же издании, или если данные огласили конкретным лицам, можно требовать опровержения данных перед теми же конкретными лицами.

Госсд также пояснил, что в случаях, когда издания СМИ предположительно опубликовали данные, опубликованные в данном ответчиком ранее интервью, ответчика нельзя считать лицом, опубликовавшим опубликованные в этих публикациях данные. Следовательно, истец не имеет права требовать, чтобы ответчик опроверг опубликованные в изданиях СМИ утверждения. Но зато истец может требовать, чтобы ответчик за свой счет произвел необходимые процедуры для опровержения предположительно неверных данныхв тех же изданиях СМИ.

Госсуд удовлетворил кассационную жалобу жалобщика частично и отправил дело на новое рассмотрение в окружной суд.

"Я всегда была уверена в своей правоте, поэтому и боролась до конца. Мне было с самого начала понятно, почему моя магистерская работа и статьи в Äripäev так сильно заинтересовали концерн BLRT. Этим судебным делом пытались оказать давление на меня и мои заявления, касающихся недостаточной защиты прав миноритарных акционеров в Эстонии. Абсолютная власть и безнаказанность развязывает мажоритарным акционерам руки. Но в этот раз даже тот факт, что BLRT использовал кошелёк компании, нанял престижных адвокатов города, не помог им добиться того результата, которого они хотели. Это вселяет оптимизм, а также доверие в нашу судебную систему. Это победа свободы слова и свободы личности. Справедливость восторжествовала!", — прокомментировала решение суда Анастасия Коваленко.