19.06.2020, 21:30

Госсуд признал законным увольнение Мартина Халлика из Тартуского университета

 (1)
EST
Martin Halliku kohtuotsus
Martin HallikFoto: Argo Ingver

Государственный суд оставил в силе решение окружного суда, который полностью отклонил иск бывшего директора библиотеки Тартуского университета Мартина Халлика по его трудовому спору против вуза, передает RusERR.

Госсуд не удовлетворил кассационную жалобу адвоката Мартина Халлика, и тем самым вступило в силу решение Тартуского окружного суда от 20 февраля — тогда окружной суд согласился с представленными в апелляции Тартуского университета аргументами и отменил решение уездного суда от 4 сентября 2019 года, по которому иск Халлика был удовлетворен.

Апелляционный суд принял новое решение, полностью отклонив жалобу бывшего директора библиотеки, уволенного за утрату доверия, в том числе отклонены были и все его финансовые претензии. Поскольку решение вступило в законную силу, то вузу в том числе не придется выплачивать Халлику компенсацию в размере 90 568 евро.

Окружной суд, в отличие от уездного суда, установил, что Тартуский университет имел достаточные основания для расторжения с Халликом трудового договора из-за потери доверия.

Читайте также: