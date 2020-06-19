Госсуд признал законным увольнение Мартина Халлика из Тартуского университета

Госсуд не удовлетворил кассационную жалобу адвоката Мартина Халлика, и тем самым вступило в силу решение Тартуского окружного суда от 20 февраля — тогда окружной суд согласился с представленными в апелляции Тартуского университета аргументами и отменил решение уездного суда от 4 сентября 2019 года, по которому иск Халлика был удовлетворен.

Апелляционный суд принял новое решение, полностью отклонив жалобу бывшего директора библиотеки, уволенного за утрату доверия, в том числе отклонены были и все его финансовые претензии. Поскольку решение вступило в законную силу, то вузу в том числе не придется выплачивать Халлику компенсацию в размере 90 568 евро.

Окружной суд, в отличие от уездного суда, установил, что Тартуский университет имел достаточные основания для расторжения с Халликом трудового договора из-за потери доверия.